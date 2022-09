Mais de 400 vias na zona Norte receberam recapeamento asfáltico por meio do programa ‘Asfalta Manaus´ da prefeitura

Redação AM POST

O programa “Asfalta Manaus”, criado pela prefeitura em abril deste ano, continua levando asfalto de qualidade a vias em todas as zonas da capital. Na zona Norte, uma das mais populosas da cidade, 486 ruas foram contempladas com o novo recapeamento asfáltico.

Continua depois da Publicidade

Nessa zona da cidade, foram atendidos bairros como Santa Etelvina, com 112 ruas recapeadas, além de 105 ruas no Cidade Nova, 76 vias no Nova Cidade, 59 ruas no Cidade de Deus, 54 ruas no Colônia Terra Nova, 14 vias no Alfredo Nascimento. Também foram contemplados os bairros Riacho Doce, Colônia Santo Antônio, Lago Azul, Monte das Oliveiras e União da Vitória.

O secretário de Obras, Renato Júnior, salientou que o serviço está levando dignidade à população que, diariamente, tinha que utilizar vias abandonadas há décadas.

“Nós estamos mudando a infraestrutura viária em todas as zonas da capital. Na gestão do prefeito David Almeida, a determinação é de que possamos avançar nesses trabalhos, para levar asfalto de qualidade e garantir a trafegabilidade. Por onde nós chegamos, nas ruas, ouvimos os moradores, que há anos não viam asfalto novo, dizendo que pela primeira vez veem o asfalto. E a gente lembra, não é tapa-buracos, é recapeamento total das vias em toda a cidade. A nossa meta é melhorar a qualidade de vida da nossa população”, afirmou o secretário.

Continua depois da Publicidade

Moradora do bairro Santa Etelvina, a dona de casa Maria do Socorro Dias, 55, agradeceu pela nova infraestrutura na rua onde mora.

“Eu moro aqui na rua Cumaru há mais de 15 anos e ela estava toda esburacada. Quando eu vi esse asfalto chegando, nem acreditei. O prefeito e o secretário vieram aqui, conversaram com a gente, prometeram que iam asfaltar a rua todinha e olha aí o resultado, está uma beleza. E eu, com certeza, estou muito feliz com esse trabalho, agradeço ao nosso prefeito e ao nosso secretário”, disse a moradora.

Continua depois da Publicidade

O programa “Asfalta Manaus” continua com frentes de obras recapeando vias em todos os bairros da capital. Desde abril até o mês de setembro, mais de 1,5 mil ruas foram totalmente recapeadas.