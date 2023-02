Mais de 41 toneladas de resíduos são recolhidas em três noites de desfiles no sambódromo de Manaus

Redação AM POST*

Em três noites de desfiles do Carnaval, entre os dias 16 e 18/2, no centro de convenções, o sambódromo, no bairro Dom Pedro, zona Centro-Oeste, a Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), recolheu da parte interna cerca de 41.520 toneladas de resíduos. O serviço mobilizou em cada noite de apresentação, mais de 100 garis, dois carros coletores, uma máquina varredeira, dois triciclos e duas caçambas de apoio.

O secretário da Semulsp, Sabá Reis, fez um balanço das três noites de trabalho e disse ser um resultado positivo e sem alterações no que foi acordado. “O nosso pessoal estava ciente do que tinha de fazer e tudo saiu conforme o desejado. É isso que o prefeito David Almeida sempre nos pede, para fazermos o melhor pela cidade“, enfatizou.

As equipes que retiraram os resíduos de dentro do sambódromo fizeram a separação do material reciclado, para encaminhar direto às associações de catadores. Todo o restante foi direcionado para o aterro sanitário.

Outras frentes de trabalho estão realizando a limpeza e conservação das ruas, onde acontecem as tradicionais bandas. Um esquema especial foi montado para atender as demandas e não deixar a cidade suja.

Meio ambiente

Já os igarapés da cidade continuam sendo monitorados pelas equipes da Semulsp, devido ao aumento do acúmulo de lixo nesta época do ano. “Cada garrafa jogada na rua, cada pedaço de papel, contribui para os desastres ambientais como alagamentos, deslize de terras, por isso a importância do descarte correto. Todos os dias cerca de 100 homens trabalham no desassoreamento dos córregos, para minimizar os impactos causados pelas fortes chuvas do inverno”, salientou Sabá Reis.

Outro ponto que tem atenção da secretaria são as orlas da cidade, onde a limpeza acontece diariamente, para evitar a poluição dos rios.