Mais de 480 kits de higiene são entregues pela Sejusc para grupos que atuam com idosos em vulnerabilidade

Redação AM POST

Oito Organizações da Sociedade Civil (OSCs) que trabalham com idosos em vulnerabilidade social receberam, neste sábado (27/02), o total de 487 kits de higiene. A doação é fruto de parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a distribuição foi realizada pela Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc).

Todas as entidades beneficiadas com os produtos são cadastradas no projeto da Sejusc “Idoso Ativo”, desenvolvido pela Secretaria Executiva Adjunta de Direitos da Pessoa Idosa.

A secretária Mirtes Salles, titular da Sejusc, destaca que a parceria com o Unicef se torna ainda mais importante neste momento de pandemia.

“Muitos idosos não têm condições de comprar os kits de higiene. O Unicef teve a iniciativa de montar os kits para nós entregarmos para essas pessoas, como uma forma de mantê-las afastadas do vírus. Quando falamos de coronavírus, nós falamos que as pessoas precisam lavar as mãos, manter o ambiente limpo, usar álcool líquido, álcool em gel, então é de fundamental importância a entrega de kits de higiene”, disse a gestora.

A secretária executiva adjunta de Direitos da Pessoa Idosa, Fraciane Alves, contou que o “Idoso Ativo” já conseguiu beneficiar mais de 6 mil idosos da capital e do interior do Estado. O projeto consiste em promover ações de inclusão social, por intermédio de atividades esportivas, sociais, artísticas, culturais, socioeducacionais, preventivas, de entretenimento e lazer, porém, por enquanto, os trabalhos presenciais estão interrompidos devido à pandemia.

OSCs – Uma das entidades beneficiadas foi a Associação dos Idosos do Coroado, da zona leste de Manaus, com 130 kits. Para Marilene Vieira, coordenadora do grupo, os produtos são de suma importância porque auxiliam os idosos na batalha contra o coronavírus.

“É uma contribuição da secretaria para os nossos idosos no combate à Covid-19. Há muitos que não têm condições de comprar os materiais para fazer a higiene. Sabemos que ela é importante. Os kits irão ajudar bastante”, garante Marilene.

Outra instituição que também recebeu kits foi a Theodomiro Garrido, do bairro Colônia Oliveira Machado, zona sul, com 30 kits. Segundo Rossilene Oliveira, os kits vão ajudar os idosos atendidos pela OSC. “Tudo que a Sejusc faz é bom para os idosos”, afirmou.

As demais entidades que receberam os kits foram: Associação de Idosos Trabalhando com Alegria, do bairro Monte das Oliveiras, zona norte; Grupo Amigos da Cachoeirinha, do Centro, zona centro-sul; Grupo Terceira Idade Alegria de Viver – Clube de Mães, do Japiim, zona sul; Grupo Bom Pastor, da Betânia, zona sul; Grupo Sempre Ativa, do Parque das Laranjeiras, zona centro-sul; e Grupo Terceira Idade Bom Viver, do Ajuricaba, zona centro-oeste.

Todas as doações foram entregues aos coordenadores das OSCs, que se responsabilizaram pelo repasse dos kits, como medida de segurança para evitar qualquer tipo de aglomeração.

*Com informação da Assessoria de Imprensa