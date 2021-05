Mais de 5 mil metros de pontes já foram construídos em bairros de Manaus que estão sendo afetados pela cheia dos rios

Redação AM POST

Em um mês, a Prefeitura de Manaus, por meio da operação “Cheia 2021”, construiu mais de 5 mil metros de pontes provisórias para proporcionar melhorias na infraestrutura das localidades prejudicadas pela enchente deste ano. As estruturas já contemplaram quase dez bairros da capital. Nesta segunda-feira, 24/5, a cota do rio Negro atingiu a marca de 29,89 metros, a apenas 8 centímetros para alcançar a margem de 29,97 metros, registrada na cheia histórica de 2012.

A Casa Militar, por meio da Defesa Civil, catalogou 15 bairros que estão sendo afetados pela subida dos rios, e dez já estão recebendo a operação “Cheia 2021”, por meio das construções de pontes e passarelas.

“Por uma determinação do prefeito David Almeida, estamos atuando com sete equipes de trabalho para acelerar o processo de construções de pontes e assim minimizar os transtornos causados pela subida dos rios. Estamos prestes a ter uma cheia histórica em Manaus e estamos trabalhando para atender a população da melhor forma possível”, ressaltou o secretário municipal da Casa Militar, tenente William Dias.

Bairros atingidos

De acordo com os dados levantados pela Prefeitura de Manaus, na região urbana, os bairros atingidos são Tarumã, São Jorge, Santo Antônio, Glória e Compensa, na zona Oeste; Educandos, Raiz, Betânia, Presidente Vargas, Aparecida, Centro, Cachoeirinha e Mauazinho, na zona Sul; e Colônia Antônio Aleixo e Puraquequara, na zona Leste.

Na zona rural ribeirinha, foram atingidas as áreas do Nova Canaã do Aruau, São Francisco do Aruau, Lindo Amanhecer, São Sebastião do Cuieiras, São Francisco do Chita, Bela Vista do Jaraqui, Nova Jerusalém do Minpidiau, São Sebastião do Tarumã-Mirim, Agrovilla, Cueiras do Tarumã-Açu, Nova Esperança do Apuau, Santa Isabel do Apuau, Nova Aliança do Apuau, União e Progresso, São Francisco do Tabocal, São Raimundo e o assentamento Nazaré.