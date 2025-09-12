Mais de 5 toneladas de fios e cabos obsoletos já foram retirados das ruas do Centro de Manaus em megaoperação de revitalização urbana

Notícias de Manaus – O Centro Histórico de Manaus está passando por uma das maiores operações de revitalização urbana já registradas na capital. Somente até esta sexta-feira, 12 de setembro, mais de 5,2 toneladas de fios e cabos obsoletos foram retirados de oito ruas da área comercial. A ação faz parte do programa “Mutirão no Bairro”, que mobiliza 16 secretarias municipais e mais de 1.100 servidores em conjunto com empresas de telefonia, internet e a concessionária Amazonas Energia.

A 13ª operação ocorreu na avenida Eduardo Ribeiro, no trecho entre a rua Floriano Peixoto e a quadra principal da via, uma das mais movimentadas do centro de Manaus. O trabalho tem como objetivo eliminar riscos à população, melhorar a estética urbana e valorizar o potencial turístico e comercial da região.

De acordo com o Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), o impacto vai muito além da questão visual. O vice-presidente do órgão, Antonio Peixoto, ressaltou que cada fio removido representa menos riscos à segurança da população. “Estamos falando de segurança, de devolver o visual limpo das nossas ruas e de fortalecer o comércio e o turismo do Centro. Essa é uma mudança que a cidade já está sentindo, e não vamos parar”, afirmou.

As ações de retirada já contemplaram vias de grande importância histórica e comercial, como a rua Marcílio Dias, rua Doutor Moreira, rua Guilherme Moreira, rua Marechal Deodoro, rua Quintino Bocaiúva, Travessa do Comércio, avenida Joaquim Nabuco e trechos da própria Eduardo Ribeiro.

O presidente da Associação Comercial do Amazonas (ACA), Bruno Loureiro Pinheiro, destacou que a iniciativa traz reflexos imediatos para a economia local. Segundo ele, a retirada dos cabos valoriza a paisagem, aumenta a segurança de pedestres e motoristas, além de tornar o Centro mais atrativo para turistas e investidores.

O programa “Mutirão no Bairro”, idealizado pelo prefeito David Almeida e pelo vice-prefeito e secretário de infraestrutura, Renato Junior, prevê a expansão das frentes de trabalho nos próximos meses. Além da limpeza visual com retirada de fiação, o pacote de ações também inclui obras de requalificação viária, melhorias na iluminação pública, sinalização, limpeza e organização dos espaços urbanos.

O Implurb já confirmou que novas etapas da operação estão planejadas, mantendo o foco em três pilares: urbanismo, segurança e valorização da cidade. A expectativa é que, com a continuidade dos trabalhos, Manaus alcance um padrão urbano mais moderno e seguro, alinhado ao crescimento econômico e às demandas do setor turístico.

A retirada dos fios soltos e inutilizados era uma das principais reivindicações de comerciantes e moradores do Centro. Agora, com os avanços do programa, a expectativa é de um espaço mais limpo, ordenado e com maior potencial de atrair investimentos.