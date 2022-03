Mais de 50 ocorrências foram registradas em virtude das chuvas intensas em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), registrou mais de 40 ocorrências, nesta segunda-feira, 7/3, em decorrência das chuvas, sendo a maior parte delas no trânsito. Conforme o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a noite desta segunda-feira, ainda deve registrar um índice pluviométrico moderado.

O início do dia foi marcado pelo alerta do Cemaden de que as chuvas teriam intensidade fraca a moderada no decorrer das primeiras horas desta segunda-feira, liberando as águas acumuladas. Entretanto, a pluviometria até às 17h ainda indicava 26 milímetros de chuva, número normal, apesar da intensidade que gerou seis ocorrências pela Central 199 da Defesa Civil de Manaus e 48 pelo 0800 do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

As ocorrências mais urgentes foram registradas no conjunto residencial Cidadão Manauara 1, no bairro Santa Etelvina, zona Norte, e na comunidade da Sharp, no Armando Mendes, zona Leste. Agentes da Defesa Civil e equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) estiveram nos locais.

Uma chácara localizada no terreno vizinho ao conjunto residencial Cidadão Manauara 1, teve o muro derrubado em virtude do grande fluxo de águas, decorrentes da chuva registrada nesta segunda-feira. A pressão da água causou uma erosão, gerando o alto risco de deslizamento, atingindo os apartamentos dos blocos 5, 6 e 7 do residencial.

De acordo com o secretário-executivo da Defesa Civil, coronel Fernando Júnior, o órgão atuou nas duas situações e deve retornar nesta terça-feira, 8.

“Na realidade nós já estávamos com alerta moderado e em decorrência das chuvas, nós tivemos seis ocorrências, as mais urgentes receberam a visita da Defesa Civil que já tomou as primeiras medidas. Na comunidade da Sharp não tinha ninguém na residência de madeira, mas o cadastro social da família já foi realizado e amanhã retornaremos para analisar os detalhes e dar os devidos encaminhamentos”, informa.

Trânsito

O trânsito registrou um número expressivo de ocorrências, tendo como uma das mais graves, o acidente com vítima lesionada entre um ônibus da empresa Global e uma carreta, na rodovia federal BR-319 (Manaus – Porto Velho), no Distrito Industrial, zona Sul. A cobradora do transporte coletivo que teria ficado presa nas ferragens, foi removida e encaminhada para um hospital próximo ao local.

O CCC reforça que ao presenciar um acidente ou sofrer alguma emergência que seja contactado os números da Prefeitura de Manaus que são o 199, da Defesa Civil; 153, da Guarda Municipal; e o 0800 092 1188, do IMMU.

