Mais de 50 pontos de vacinação contra Covid-19 estarão disponíveis a partir de hoje em Manaus

A Prefeitura de Manaus terá 51 pontos de vacinação contra a Covid-19 à disposição da população, a partir desta segunda-feira, 30/5, até sexta-feira, 3/6, funcionando de 9h às 16h. As ações de imunização são coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que oferta a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª doses da vacina.

O secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, explica que a vacinação contra a Covid-19 está centralizada nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e está liberada para todas as crianças de 5 a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e as demais pessoas a partir dos 18 anos.

“Se você ainda não tomou nenhuma dose, a vacina continua disponível para quem desejar iniciar o ciclo vacinal. Essa é a única forma de se proteger das formas graves da doença, que já ocasionaram a morte de tantas pessoas pelo mundo. Também é fundamental que as pessoas tomem todas as doses indicadas para completar o ciclo vacinal, pois todas elas são seguras e eficazes”, afirma.

A lista com os endereços das salas de vacina contra a Covid-19 pode ser consultada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) e também nas redes sociais da secretaria (Semsa Manaus no Facebook, e @semsamanaus no Instagram).

Djalma explica que, nesta semana, dois pontos de vacinação na zona Leste serão exclusivos para atendimentos ao público infantil. Outras 11 unidades recebem o público infantil, adolescente e adulto. Os demais 38 locais de imunização devem ser buscados apenas por pessoas a partir dos 12 anos.

“Esse fluxo é organizado conforme a capacidade de atendimento das unidades e também pelas medidas indicadas pelo Ministério da Saúde, que exige a vacinação de crianças em um espaço diferente dos adultos. Mas é importante reforçar que todas as zonas geográficas da cidade terão locais de vacinação para todos os públicos. Basta acessar o site da Semsa e verificar os endereços”, orienta.

De acordo com o secretário, as crianças e os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando um documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, e o cartão de vacina. As pessoas a partir dos 18 anos devem apresentar o cartão de vacina e um documento de identificação com foto.

