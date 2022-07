Mais de 6 mil alunos da rede municipal de ensino receberão tratamento odontológico até o fim do ano em Manaus

Redação AM POST

Até o fim de dezembro, aproximadamente 6 mil alunos da Prefeitura de Manaus serão beneficiados com atendimento odontológico especializado. A ação está acontecendo por meio de uma parceria firmada entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed) e o Serviço Social do Comércio (Sesc/AM), pelo projeto OdontoSesc.

O atendimento é feito em uma carreta adaptada com 14 metros de comprimento, composta por consultórios odontológicos que atendem requisitos necessários ao atendimento clínico, como cadeiras odontológicas, equipamento de raio-X e sala de esterilização.

A ação acontece nos Centros Integrados Municipais de Ensino (Cimes), com a duração de um mês e meio em cada unidade. Dentre os tratamentos oferecidos, estão obturação, limpeza, aplicação de flúor, extração e pulpotomia. O Cime Drª Viviane Estrela Marques Rodella, localizado no bairro Lago Azul, foi o primeiro beneficiado.

O subsecretário de Gestão Educacional (SSGE), Júnior Mar, acompanhou o atendimento das crianças nesta quinta-feira, 7/7, e agradece, em nome do prefeito David Almeida e da secretária de Educação, professora Dulce Almeida, a parceria com o Sesc. “Mais de 6 mil alunos da nossa rede receberão atendimentos odontológicos por meio dessa parceria com o Sesc. Em nome do prefeito David e da secretária, agradecemos demais essa ação, que vai levar saúde e qualidade de vida para as nossas crianças”, disse Júnior Mar.

A atividade é coordenada pela Gerência de Atividades Complementares e Programas (Gacpe) da Semed. A gerente da Gacpe, Maria de Lima, explicou como será o processo de atendimento. “Serão atendidos os alunos não beneficiados com o programa Saúde na Escola, que atende, hoje, 198 unidades atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). Essa ação tem uma projeção de atendimento diário de 32 alunos, perfazendo um atendimento mensal de aproximadamente mil alunos com vários tipos de tratamento”, explicou a gerente.

De acordo com a auxiliar técnica do Sesc, Lúcia Fernandes, o atendimento oferecido às crianças não deixa nada a desejar de uma consulta particular. “Aqui nós temos profissionais competentes, as crianças estão participando bastante, saem daqui satisfeitas e os pais também”, comentou ela.

O Cime atende 1177 alunos e, em 15 dias de atendimento, mais de 800 alunos fizeram a triagem para o tratamento dentário. Foi detectado que 468 estudantes precisam fazer algum tipo de tratamento, desse total, 248 já passaram por todo procedimento dentário necessário.

Uma das crianças beneficiadas foi a pequena Luiza da Luz, 7, do 2º ano, que, por meio da ação, teve o primeiro tratamento dentário. “Ainda bem que eu vim, meu dente estava mole e começou a doer. A dentista arrancou e eu não senti nada”, disse a corajosa Luiza.

Para a mãe da aluna Luciana Moraes, a dificuldade financeira da família em conseguir um atendimento odontológico gratuito, dificultou que a filha tivesse tudo antes de algum tratamento dentário. Luciana elogiou a ação da Prefeitura de Manaus que representa um gesto de respeito com os alunos e familiares.

“Para mim, essa ação representa um gesto de respeito aos moradores dessa região, em especial a minha filha, pois há algum tempo procuro atendimento público para isso sem sucesso, porque não tenho dinheiro para pagar um dentista particular, mas agora, enfim, consegui. Por isso, a minha filha e eu só temos a agradecer”, destacou a mãe.