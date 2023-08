Mais de 70 bandas manauaras irão se apresentar em três dias do ‘#SouManaus 2023’

Valorizando a cultura produzida na capital do Amazonas, são 77 bandas locais confirmadas para a 8ª edição do “#SouManaus Passo a Paço 2023”, que será realizado nos dias 5, 6 e 7 de setembro pela Prefeitura de Manaus, na área portuária da cidade, localizada no centro histórico, com entrada gratuita.

Organizado pela Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), com apoio das demais secretarias municipais, o maior festival de artes integradas do Norte do país, o “#SouManaus Passo a Paço 2023”, conta com mais de 600 trabalhadores da cultura beneficiados diretamente, e para dar visibilidade aos artistas locais, a prefeitura montou uma line-up eclética e com muita carga cultural que promete levar o público a experiências jamais vividas.

A expectativa para este ano é de que mais de 500 mil pessoas circulem nos três dias de festival. Em 2022, o público foi de 380 mil pessoas. Para o diretor-presidente da Manauscult, o #SouManaus se consolida ano após ano como vitrine da cultura manauara.

“Esta será a maior edição de todos os tempos e, para isso, os nossos artistas locais têm o seu lugar de destaque. Seguindo as determinações do prefeito David Almeida, nós estamos trabalhando para potencializar a carreira dos fazedores de cultura e posicionar a cidade entre os maiores destinos turísticos da América Latina”, destacou Osvaldo Cardoso.

Prata da casa

Entre os artistas locais que vão se apresentar num dos quatro palcos do #SouManaus, a expectativa é grande e a preparação para surpreender o público segue a todo vapor.

“É uma grande honra para mim. É mais do que só um show, é a realização de um sonho. Realização da manifestação de um grande desejo e ainda mais cantando na minha terra, de onde eu realmente sou, de onde eu nasci. E é muito legal ver a gente ser enaltecido aqui nossa própria terra”, disse o cantor Sants, que promete levar elementos inéditos ao estilo pop no palco do #SouManaus.

O Rock and Roll tem seu lugar garantido no festival e um dos representantes manauaras do segmento é a banda Highway. “É um sonho de qualquer banda local participar desse grandioso evento. As expectativas são as melhores possíveis, pois estamos bastante ansiosos para mostrar um pouco do nosso trabalho que a gente já vem fazendo há quase cinco anos na cidade de Manaus com a banda Highway. E o público pode esperar uma apresentação calorosa com uma vibe incrível, contagiante, com uma energia efervescente que é a característica do show da Highway”, destacou o vocalista Jonathas Oliveira.

Line-up

As atrações locais começam a se apresentar às 17h do dia 5 de setembro, seguindo, na ordem, o DJ John Cavalcante no palco Guardião da Amazônia. No palco Amazona, tocam George Japa, Uendel Pinheiro, DJ Adriana Paes, DJ MaySeven. As atrações DJ Noelle, Dani Sá, Natty dos Anjos, Strangers Shadrock, Os Gatos Pingados e Antônio Bahia se apresentam no Coreto.

No dia 6 de setembro, às 17h, as apresentações iniciam com o DJ Phelp, James Rio Afro, Samba Xote, Rebecca Grana, e Sants no palco Guardião da Amazônia. No palco Amazona, tocam DJ Keoma, Guto Lima, Doral, e Banda Boulevard. No palco Coreto, tocam DJ Ruan Otávio, Helder Filho, Agenor, Agostinho e Léo, Beatriz Procópio, Zé Mário e Todo Mundo, Aurora Boreal, Duda Raposo, Kelton Piloto, e Highway.

No dia 7 de setembro, a partir das 17h, fechando o festival, se apresentam no palco Malcher as atrações DJ JC, DJ Di Andrade, Banda Templos, Felipe Neto e Jô Souza. No palco Alfândega, se apresentam o DJ Deivi Michiles, Peniel Music, Palhaço Lero-Lero, Tonny Salles – Neto Alho, DJ Alex Silva, e Atrium – Krishna Pennut. No palco Coreto, se apresentam DJ Rosinha, Família Seven, Banda Saci, Show Alexa, Curumin na Lata, Mateus Ribeiro, Isabelle Ribeiro e Orquestra Villa da Barra.

Nacionais e internacional

Os shows nacionais do megaevento acontecerão durante três dias, dos quais, nos dois primeiros dias são necessárias pulseiras para acessar os palcos localizados dentro da área portuária e que conta com os headliners: David Guetta (5/9), Léo Magalhães (5/9), Zé Felipe e Virgínia (5/9), Humberto Gessinger (5/9), Murilo Huff (5/9), Zeca Pagodinho (6/9), Marina Sena (6/9), MC Kevin O Chris (6/9), Lobão (6/9), Biquini (6/9).

O dia 7 de setembro será focado no religioso e infantil. A programação conta com os artistas Padre Fábio de Melo, Padre Duda, Célio Costa e o musical Show da Zelda, no palco Amazona; e, no palco Guardião da Amazônia, as atrações Isadora Pompeo, Israel Salazar e banda Amém.

O evento será distribuído em 10 áreas de ocupação no centro histórico, com oito horas de programação em todos os três dias de evento, somando um total de 240 horas de imersão e experiência artístico-cultural, tendo dois palcos principais localizados dentro do porto de Manaus, com vista para as margens do rio Negro, totalizando mais de 43 mil metros quadrados de intervenção.

Confira a programação completa no site: https://soumanauspassoapaco.com.br/

Redação AM POST