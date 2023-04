Mais de 70 micro-ônibus executivos são fiscalizados em Manaus

Redação AM POST

Setenta e sete micro-ônibus do transporte executivo foram fiscalizados, na manhã desta quarta-feira, 26/4, em uma blitz realizada pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), na avenida Epaminondas, área central da cidade. Fiscais de transporte do órgão verificaram as condições dos veículos e a situação dos documentos de porte obrigatório. Ao final da operação, três veículos foram autuados por estarem com pneus em mau uso de conservação.

Dentre os itens analisados pela fiscalização, além de pneus, estão ar-condicionado, limpador de para-brisa e lanternas de sinalização.

O diretor de Transporte do IMMU, Edinaldo Castro, reafirmou o compromisso do órgão em trabalhar para combater as irregularidades nos serviços de transporte. “Temos aumentado a frequência das fiscalizações, o que tem resultado em um número crescente de melhorias no serviço. As equipes estão nas ruas diariamente para fiscalizar todos os modais”, explicou.

A população pode contribuir com as fiscalizações e fazer denúncias ao Serviço de Atendimento Comunitário (SAC) do IMMU por meio de ligações no número 118.

