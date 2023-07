Mais de 70 pontos de vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis em Manaus nesta semana

A Prefeitura de Manaus disponibilizará, de segunda a sexta-feira (17 a 21/7), 74 pontos de vacinação contra a Covid-19, distribuídos em todas as zonas geográficas da capital, prosseguindo com a campanha de vacinação contra a doença, que é coordenada pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, reforça que os pontos de imunização estarão ofertando os imunobiológicos para todos os públicos, a partir dos seis meses de idade. Para receber a vacina, o usuário precisa apresentar documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o cartão de vacina.

“A Prefeitura de Manaus segue disponibilizando à população as vacinas contra a Covid-19. Nós salientamos que as pessoas não devem relaxar e que continuem atualizando seu cartão vacinal com as doses de reforço. Os imunobiológicos são a única arma efetiva contra as formas graves da doença”, reforça a secretária.

Crianças

Shádia Fraxe destaca que a vacina está liberada para o público a partir de seis meses e apela aos pais para que cumpram a importante missão de vacinar suas crianças e assim impedir que as formas graves da doença as coloquem em risco. “As vacinas são seguras, eficazes e, portanto, fundamentais para proteger as crianças das formas graves da doença”, acentuou.

Do total das 74 unidades, a Semsa disponibiliza 32 estabelecimentos de saúde para crianças de cinco a 11 anos de idade. Para as crianças de três e quatro anos, há dez unidades de referência, e para aqueles de seis meses a dois anos, são quatro pontos, sendo um em cada zona geográfica da capital.

Serviço

A lista completa com todos os pontos de vacinação contra a Covid-19 pode ser acessada no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou diretamente no link bit.ly/localvacinacovid19. No documento, os usuários podem conferir os endereços, horários de funcionamento, públicos atendidos e vacinas disponíveis.

A Semsa disponibiliza todas as informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 por meio de suas redes sociais, onde também tira dúvidas de usuários, no perfil @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook.

Redação AM POST