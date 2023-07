Mais de 70 pontos vão ofertar a vacina contra a Covid-19 em Manaus

Setenta e quatro pontos vão ofertar a vacina contra a Covid-19, de segunda-feira (24), a sexta-feira (28), dentro da campanha de imunização contra a doença. As unidades da rede municipal de saúde estão distribuídas em todas as zonas geográficas da capital.

A vacina contra o novo coronavírus (SARS-CoV-2) é indicada para todos os públicos, de bebês a partir dos 6 meses de vida até os idosos, passando por adultos, crianças e adolescentes.

“Importante lembrar aos pais e responsáveis por crianças menores de 12 anos que não deixem de cuidar da proteção dos filhos, atualizando o cartão vacinal com as doses do esquema primário e doses de reforço, nos prazos e intervalos indicados”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe.

A titular da Semsa Manaus aponta que a imunização de bebês a partir de 6 meses e crianças menores de 12 anos acontece nas unidades específicas de vacinação infantil. Na rede municipal, 14 unidades atendem bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 34 recebem crianças de 5 a 11 anos para imunização contra a Covid-19.

As unidades da Semsa Manaus funcionam em horário regular, das 8h às 17h, sendo que nove ofertam o serviço em horário ampliado, das 8h às 20h, numa estratégia da pasta municipal para ampliar o acesso da população aos imunizantes e reforçar a vacinação contra a Covid-19. A lista de unidades, com endereços e horários de atendimento, pode ser conferida no site semsa.manaus.am.gov.br ou pelo link direto bit.ly/localvacinacovid19.

Nos pontos de vacinação, os usuários devem apresentar documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina para receber o imunizante. É possível consultar a situação vacinal e conferir as doses a serem aplicadas na plataforma on-line Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br).

Doses e prazos

Shádia Fraxe lembra que as vacinas contra a Covid-19 tiveram papel fundamental na redução de internações e óbitos pela doença desde o início da campanha de imunização, e reforça que os imunobiológicos ofertados na rede de atenção básica à saúde são eficazes e seguros. O esquema vacinal completo abrange o esquema primário de 1ª e 2ª doses, mais dose de reforço.

O atual planejamento da campanha nacional prevê o uso de vacinas bivalentes como dose de reforço para pessoas a partir de 18 anos e adolescentes de grupos com maior vulnerabilidade, riscos para complicação e óbito e maior exposição. As vacinas monovalentes são voltadas a pessoas que vão iniciar ou completar o esquema primário, e como dose de reforço para adolescentes de 12 a 17 não integrantes de grupos prioritários.

Tanto as vacinas monovalentes quanto bivalentes atuam do mesmo modo no organismo, estimulando o sistema imunológico a produzir anticorpos e células de defesa contra o vírus Sars-CoV-2.

Informações sobre a Campanha Municipal de Vacinação contra a Covid-19 estão disponíveis nas redes sociais da Semsa Manaus, no perfil @semsamanaus no Instagram e Semsa Manaus no Facebook, por meio dos quais os usuários podem também esclarecer dúvidas.

