Mais de 700 candidatos vão realizar exames de direção neste fim de semana em Manaus

Redação AM POST

Acontece neste sábado (23/10) o segundo mutirão de exames práticos de direção, categoria B, do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM). Até a manhã desta quarta-feira (20/10), 697 candidatos estavam inscritos pelos Centros de Formação de Condutores (CFCs). Na primeira edição, no dia 25 de setembro, 614 alunos em processo de primeira habilitação participaram do mutirão.

Assim como na primeira edição, as vagas foram destinadas aos alunos que estavam há quase dois meses à espera do exame prático de direção, que é a última etapa no processo de primeira habilitação. Isso vai ajudar a desafogar a fila de espera pela prova de direção que, para os novos alunos, chega a janeiro de 2022.

“Com esses dois mutirões nós iremos conseguir reduzir esse tempo de espera, que foi se acumulando pelo tempo em que o Detran precisou parar as atividades por causa da Covid-19 e também pela retomada gradual dos serviços. Se, mesmo com esses dois mutirões, essa fila ainda não estiver satisfatória, nós poderemos realizar outros”, explicou Amurinê Tomaz, diretor técnico do Detran-AM.

O segundo mutirão será realizado no horário das 8h às 17h. Os exames são realizados no Centro de Exames de Direção Veicular (CEDV) e Centro de Treinamento de Direção Veicular (CTDV), no bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

Exames – Os exames práticos de direção para a categoria B são realizados pelo Detran-AM às segundas, terças, quartas e quintas-feiras, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h ao meio-dia. As sextas são destinadas aos exames práticos de direção das categorias C, D e E.