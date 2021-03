Mais de 700 servidores da segurança pública já se vacinaram contra a Covid-19 em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em dois dias, a vacinação contra a Covid-19 dos profissionais da Segurança Pública imunizou 741 servidores públicos que atuam em Manaus, conforme monitoramento da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS). Autorizada pela Justiça Federal, a imunização dos servidores que atuam na linha de frente no enfrentamento à pandemia teve início no domingo (28/03).

Serão aplicadas doses da vacina AstraZeneca em cinco mil servidores, entre policiais militares, policiais civis, bombeiros, agentes do Departamento Estadual de Trânsito, do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Defesa Civil, além de policiais federais e rodoviários federais.

As doses estão sendo aplicadas no Sambódromo, localizado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus, com base na lista de funcionários que compõem a linha de frente. Os servidores que estão em serviço no dia são informados sobre o período em que precisam se deslocar para receberem a vacina.

“O critério principal será para os policiais que estão na linha de frente, aqueles policiais que trabalham na rua, que diariamente se dedicam não só no policiamento, mas também no apoio à saúde, carregando cilindros, organizando filas, dando apoio àqueles que necessitam”, disse o secretário de Segurança, Coronel Louismar Bonates.

A vacinação atende a um pedido do Governo do Amazonas, de contemplar os profissionais da segurança, que foram fortemente atingidos pela Covid-19. Durante a pandemia, 174 servidores morreram por causa da doença. O vírus chegou a afastar quase 1,5 mil agentes da rua.

No domingo (28/03), primeiro dia da campanha de imunização da Segurança Pública, 362 servidores foram vacinados. Já nesta segunda-feira (29), a vacina contra a Covid-19 alcançou 379 doses aplicadas.

A vacinação das forças de segurança não irá comprometer a programação dos grupos prioritários definidos no Plano Nacional de Imunização (PNI). De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde será utilizada a reserva técnica de grupos prioritários já contemplados no PNI, sendo doses remanescentes de público já vacinado.

A SSP enviará, diariamente, uma lista para a FVS com os nomes dos profissionais aptos a tomarem a primeira dose da vacina. Os profissionais podem consultar o setor administrativo da sua unidade para verificar se o nome consta na lista.

Vacinação do grupo prioritário de Segurança Pública e Salvamento

Período: 28 a 29/03/2021

Detran-AM: 24

Polícia Militar: 520

Polícia Rodoviária Federal: 16

Polícia Civil: 100

Polícia Federal: 17

Bombeiros: 57

Defesa Civil: 7

*Com informação da Assessoria de Imprensa