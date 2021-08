Mais de 80 Kg de produtos fora da validade são apreendidos em comércio de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 85,45 quilos de produtos com datas de validade expiradas em um comércio localizado na Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus. A ação ocorreu nesta quinta-feira (05/08).

No local, a equipe do Procon-AM recolheu pacotes de ração para cães e gatos, bebidas, laticínios e produtos de limpeza. Os itens foram descartados após a apreensão.

“O Procon segue nas ruas e tem visitado estabelecimentos de todas as zonas da capital, além do interior do Estado. É um trabalho contínuo, principalmente porque práticas como a venda de produtos vencidos afetam diretamente a saúde do consumidor. Os estabelecimentos devem fazer esse acompanhamento e verificar as condições dos produtos que estão ofertando, porque não é apenas a data de validade que preocupa, mas também a forma de armazenamento e se há violação na embalagem”, frisa o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.