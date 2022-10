Mais de 800 famílias com agendamento prévio foram atendidas no mutirão de Cadastro Único na sede da Semasc em Manaus

Redação AM POST

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, na manhã deste sábado, 22/10, a 18ª edição do “Mutirão de Cadastro Único”. A ação ocorreu na sede da secretaria, localizada na avenida Ayrão, no Centro, zona Sul, onde mais de 800 famílias com agendamento prévio puderam atualizar ou realizar novos cadastros.

De acordo com o secretário da Semasc, Eduardo Lucas, a prioridade dos mutirões continua sendo as famílias cuja última atualização foi feita nos anos de 2016 e 2017, que correm o risco de ter seus benefícios congelados em caso de não atualização.

“Essas pessoas possuem até o dia 11 de novembro para realizar a atualização sob o risco de ter seus benefícios cancelados, então é de extrema importância que continuemos a realizar nossos mutirões para que ninguém perca o acesso a tudo que o Cadastro Único oferece. É em paralelo a isso que conseguimos também antecipar a realização de novos cadastrados, realizando agendamentos que antes estavam marcados para janeiro do ano que vem ainda este ano”, explicou Eduardo.

Com o encerramento anteriormente previsto para o dia 14/10, o prazo para a atualização de cadastros pendentes precisou ser prorrogado até o dia 11/11, devido à alta demanda apresentada nas unidades dos Cras por todo o país.

“A prorrogação do prazo, como era de se esperar, foi uma ótima notícia para muitas famílias que não tinham conseguido ser atendidas antes, por isso não podemos e nem iremos parar com os nossos mutirões. Essa é uma estratégia para atender todas as famílias que realmente precisam e que não podem ter seus benefícios congelados”, ressaltou ainda a diretora do Departamento de Proteção Social Básica, Jucimaria Menezes.

Desempregado, Ronaldo Braga, 42, foi um dos usuários a conseguir atualizar seu cadastro durante a ação. “A gente espera poder melhorar nosso meio de vida, né? As coisas vêm ficando cada vez mais difíceis, mas felizmente o prefeito vem nos ajudando e dando apoio. A gente percebe a melhora de gestão em comparação às anteriores, onde tínhamos uma situação precária, e agora é esperar e torcer para que a Prefeitura melhore ainda mais”, concluiu.

O Cadastro Único

O Cadastro Único é um registro que permite ao governo saber quem são e como vivem as famílias de baixa renda no Brasil. Ele foi criado pelo Governo Federal, mas é operacionalizado e atualizado pelas prefeituras de forma gratuita. Ao se inscrever ou atualizar seus dados no Cadastro Único, o cidadão pode participar de vários programas sociais. Cada programa tem uma exigência diferente, mas o primeiro passo é ter sempre seu cadastro atualizado.

A atualização, por sua vez, deve ser realizada a cada dois anos, processo esse que foi interrompido entre 2020 e 2021. Agora, as famílias com a situação cadastral pendente devem comparecer aos postos de atendimento até o dia 11/11 para atualizar os dados do cadastro e não ter o acesso aos benefícios bloqueados.

A Prefeitura de Manaus, por sua vez, realiza periodicamente mutirões de atendimento em massa com o intuito de atender às necessidades e demandas da população e dos 20 Centros de Referência de Assistência Social presentes na capital e administrados pela Semasc.