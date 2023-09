Mais de 800 vagas para cursos de qualificação profissional são abertas em Manaus; saiba como participar

MANAUS – Nesta sexta-feira (15/09), o Governo do Estado do Amazonas, por meio da Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti), lançou um edital com mais de 858 vagas para cursos de qualificação profissional em parceria com o Instituto Tecnológico Educacional do Amazonas (Iteam).

Os cursos, oferecidos em parceria com o Iteam, abrangem seis modalidades e serão ministrados presencialmente na sede do instituto, localizada na avenida Governador Danilo Matos Areosa, 381, bloco F, FUCAPI, Distrito Industrial 1.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o Portal do Trabalhador (www.portaldotrabalhador.am.gov.br), ler atentamente o edital disponível e fornecer todas as informações solicitadas durante o processo de inscrição.

A Gerente de Qualificação da Setemp, Etiane Valente, enfatizou a importância da parceria com o Iteam no fortalecimento da capacitação profissional e no aumento das oportunidades de emprego. Segundo ela, a iniciativa visa capacitar mais cidadãos, aumentando assim suas chances de inserção no mercado de trabalho.

Ao longo do ano de 2023, a Setemp já ofereceu mais de 9 mil vagas em cursos de qualificação em colaboração com diversos centros de ensino voltados para a capacitação de indivíduos. A expectativa é continuar disponibilizando mais cursos de qualificação ao longo do ano.

Os cursos oferecidos no edital incluem:

Design Thinking para Transformação Digital: 120 vagas;

Gestão Manufatura/Indicadores de Desempenho: 120 vagas;

As 4 Disciplinas da Execução para Alavancar Resultados na Indústria 4.0: 60 vagas;

Modelo Lean Innovation Management para Inovação: 90 vagas;

Automação Industrial: 228 vagas;

Projeto Jovem Empreendedor: 240 vagas.

Essa iniciativa reflete o compromisso do governo em capacitar a força de trabalho local e impulsionar o desenvolvimento econômico da região.

Redação AM POST