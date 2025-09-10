A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Manaus

Mais de 85 mil infrações por excesso de velocidade são registradas na Avenida do Turismo em Manaus

Fiscalização com radares na Zona Oeste visa reduzir acidentes fatais; 41 pontos de controle devem funcionar até o fim de 2025.

Por Marcia Jornalist

10/09/2025 às 07:38

Ver resumo

Notícias de Manaus – Entre janeiro e julho de 2025, a Avenida do Turismo, na Zona Oeste de Manaus, registrou 85.511 infrações por excesso de velocidade, segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

PUBLICIDADE

A fiscalização intensificada com radares fixos e lombadas eletrônicas tem como objetivo conter o aumento de acidentes, especialmente os com vítimas fatais.

O vice-presidente do IMMU, Edson Leda, destacou que a fiscalização começou em julho de 2024 com ações educativas e desde 2 de janeiro deste ano as multas passaram a ser aplicadas efetivamente. “Chegamos a registrar cerca de 5 mil infrações em um único dia na Avenida do Turismo. Após a implantação de mais 20 radares na cidade, o número inicial de multas aumentou, mas já observamos uma queda mensal”, afirmou.

PUBLICIDADE

Além da Avenida do Turismo, outras vias também registraram infrações: 15.669 na Avenida Torquato Tapajós e 11.802 na Avenida Coronel Teixeira, totalizando 137.900 multas no período.

A previsão é que até o final do ano 41 pontos de fiscalização estejam em funcionamento em toda Manaus.

LEIA MAIS: Veículo irregular é apreendido em operação de fiscalização do transporte executivo no centro de Manaus

Os radares instalados incluem controladores de velocidade, lombadas eletrônicas e equipamentos para flagrar avanço de sinal vermelho, distribuídos em avenidas estratégicas como Torquato Tapajós, Coronel Teixeira, Santos Dumont, Nilton Lins, entre outras.

Acompanhar as notícias de Manaus é essencial para quem deseja estar por dentro do que está acontecendo na cidade. Manaus é repleta de história e cultura. Nossa equipe está sempre nas ruas, trazendo as notícias de Manaus com a urgência e a precisão que os eventos da capital amazonense demandam.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Amazonas

Dois presos continuam foragidos após fuga de delegacia no interior do Amazonas

Polícia mantém buscas intensas após quatro detentos escaparem de unidade em Fonte Boa; dois já foram recapturados.

há 12 minutos

Caiu na rede é post!

Isabelle Nogueira será enredo da Presidente Vargas no Carnaval 2026 em Manaus

Ex-BBB e cunhã-poranga do Garantido será homenageada pela escola que retorna ao Grupo Especial.

há 48 minutos

Brasil

Imagem forte: Vídeo mostra membros de facção esquartejando e brincando com os órgãos do rival

Imagens chocantes de violência extrema viralizam nas redes sociais e evidenciam conflito entre facções. rivais.

há 56 minutos

Brasil

PF desarticula esquema de fraude tributária de R$ 231 milhões

Operação “Quimera Fiscal” cumpre mandados contra grupo que oferecia falsas soluções para quitar dívidas com a Receita.

há 1 hora

Brasil

Advogados pedem habeas corpus para Jair e Eduardo Bolsonaro no STF

Pedido cita inquérito das fake news e aponta uso de provas ilícitas.

há 2 horas