Mais de 85 mil infrações por excesso de velocidade são registradas na Avenida do Turismo em Manaus

Notícias de Manaus – Entre janeiro e julho de 2025, a Avenida do Turismo, na Zona Oeste de Manaus, registrou 85.511 infrações por excesso de velocidade, segundo dados do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

A fiscalização intensificada com radares fixos e lombadas eletrônicas tem como objetivo conter o aumento de acidentes, especialmente os com vítimas fatais.

O vice-presidente do IMMU, Edson Leda, destacou que a fiscalização começou em julho de 2024 com ações educativas e desde 2 de janeiro deste ano as multas passaram a ser aplicadas efetivamente. “Chegamos a registrar cerca de 5 mil infrações em um único dia na Avenida do Turismo. Após a implantação de mais 20 radares na cidade, o número inicial de multas aumentou, mas já observamos uma queda mensal”, afirmou.

Além da Avenida do Turismo, outras vias também registraram infrações: 15.669 na Avenida Torquato Tapajós e 11.802 na Avenida Coronel Teixeira, totalizando 137.900 multas no período.

A previsão é que até o final do ano 41 pontos de fiscalização estejam em funcionamento em toda Manaus.

Os radares instalados incluem controladores de velocidade, lombadas eletrônicas e equipamentos para flagrar avanço de sinal vermelho, distribuídos em avenidas estratégicas como Torquato Tapajós, Coronel Teixeira, Santos Dumont, Nilton Lins, entre outras.