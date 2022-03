Mais de 90 motoristas são flagrados embriagados no feriado de Carnaval em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) realizou a operação “Lei Seca” no feriadão de carnaval e vistoriou 259 veículos. Ao volante, 91 condutores foram flagrados no teste do bafômetro.

As fiscalizações foram feitas pelos agentes do Detran Amazonas que atuam no Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).

Eles também removeram 25 veículos ao parqueamento por diversas irregularidades, que não puderam ser sanadas no local ou estavam com o licenciamento em atraso

As fiscalizações foram realizadas nas Avenidas do Turismo, Torquato Tapajós, na zona oeste de Manaus, na Djalma Batista, e Avenida Professor Nilton Lins, na zona centro-sul. Também houve fiscalização nas Avenidas Ipiranga e Itaúba, na zona sul e leste, respectivamente. Além das rodovias AM 010 e AM 070.

Lei Seca

A Lei 13.546/17, aprovada em dezembro de 2017, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), alterada em abril de 2018, estabeleceu mais rigor para o motorista que praticar o homicídio culposo (sem intenção) ou de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, sob o efeito de álcool ou de outras substâncias psicoativas que causem dependência.

De acordo com o CTB, a penalidade para quem dirige alcoolizado é de R$ 2.934,70.