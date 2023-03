Mais de cinco navios internacionais devem atracar em Manaus no mês de março

Redação AM POST*

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), em parceria com o governo do Estado, via Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur), dá continuidade ao calendário da temporada de Cruzeiros 2022/2023 para o mês de março. A expectativa é que oito navios atraquem na capital amazonense ao longo dos 30 dias.

O Navio ‘Viking Sea’, da empresa marítima Viking Ocean Cruises, de bandeira norueguesa, chega a Manaus nesta quinta-feira, 2/3, às 12h, com 480 tripulantes e 930 turistas oriundos dos Estados Unidos, Inglaterra, França e Caribe. O desembarque ocorrerá no cais das Torres do porto de Manaus e a embarcação ficará fundeada até as 14h, deste sábado, 4/3.

O receptivo amazonense conta com rituais indígenas, apresentação de boi-bumbá, show de despedida, entrega de mapas da cidade, pesquisa de satisfação, atendimento bilíngue e um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), no porto.

“Essas pessoas desembarcarão em Manaus e deixarão como gasto médio cerca de 2,5 milhões de reais e o navio com custos operacionais vai deixar 5,4 milhões totalizando cerca 8 milhões injetados na nossa economia. A previsão para a temporada de Cruzeiros 2023/2024 já é de 34 navios”, disse a vice-presidente da Manauscult, Oreni Braga.

De acordo com o calendário da temporada de Cruzeiros 2022/2023, o navio ‘Volendam’, da empresa Holland America, de bandeira holandesa, está previsto para atracar na capital neste sábado, 4/3, a partir das 10h.

A embarcação que possui mais de 700 cabines, além de espaços como piscina, cassino e cinema, deve ficar fundeado até as 17h, de domingo, 5/3. A expectativa é que cerca de 2.365 turistas norte americanos desembarquem na capital amazonense.

Visitação

Com uma programação diversificada, os visitantes conhecem atrativos turísticos, como o Museu da Cidade de Manaus (Muma), Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Teatro Amazonas, Palácio Rio Negro, Museu da Amazônia (Musa), Centro de Instrução de Guerra na Selva, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa), complexo turístico Ponta Negra e o Palácio Rio Negro.

Percorrerão também pelas belezas naturais da região, como o lago do Janauacá e o Encontro das Águas, além de experimentarem a gastronomia local e participarem de atividades culturais.

O centro histórico de Manaus é um dos locais mais procurados pelos turistas, que chegam na capital, como o Paço da Liberdade, que está recebendo todas as intervenções possíveis pela Prefeitura de Manaus, com apoio da Polícia Turística do Amazonas (Politur), para uma temporada segura.