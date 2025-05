Mais mulheres acusam advogado Charles Garcia de assédio sexual em Manaus

Notícias de Manaus – O advogado Francisco Charles Garcia Junior, sócio do escritório Coimbra Garcia Advogados & Associados, voltou a ser denunciado por assédio sexual. Após a primeira acusação formal, feita pela recepcionista Marcella Nascimento Pinto no início de abril, novas vítimas surgiram para relatar episódios semelhantes envolvendo o advogado. As denúncias estão sendo divulgadas pela advogada Adriane Magalhães, que representa Marcella no caso de tentativa de estupro registrado na Delegacia Especializada em Crimes Contra a Mulher.

Uma ex-recepcionista do escritório, que preferiu permanecer anônima, relatou que também foi assediada por Charles Garcia quando tinha apenas 19 anos. Segundo o depoimento, o episódio aconteceu durante uma solicitação de limpeza na sala do advogado. Ao entrar no local, a jovem afirma que ouviu sons de gemidos vindo do notebook de Garcia. Em seguida, ela diz que se deparou com o advogado com o órgão genital exposto. “Ele estava com o pênis ereto, segurando com as duas mãos. Fiquei em choque e saí correndo”, contou. A jovem pediu demissão no mesmo dia, sem contar à esposa de Garcia, que a contratou, o real motivo da saída. Somente agora, ao ver a repercussão da denúncia de Marcella, decidiu tornar público o que viveu.

Outra vítima, também não identificada, afirmou que foi abordada por Charles Garcia com a promessa de ajuda jurídica. Segundo o depoimento, o advogado a convidou para ir ao seu escritório. No caminho, desviou o trajeto em direção a um motel, alegando que precisava tomar banho antes de um compromisso. Ao chegarem ao local, a vítima relatou que tentou sair, mas foi impedida. “Ele me puxou de volta, tentou me forçar a fazer sexo oral, cheirou cocaína e disse que só me deixaria sair se eu fizesse o que ele queria”, afirmou. A mulher conseguiu fugir, mas não registrou boletim de ocorrência por medo de retaliações.

As denúncias somam-se à acusação formal registrada por Marcella Nascimento Pinto, que afirma ter sido vítima de tentativa de estupro. A jovem trabalhava como recepcionista no escritório Coimbra Garcia quando, segundo o boletim de ocorrência, foi trancada na sala de Charles Garcia, que tentou violentá-la sexualmente. A defesa da vítima está sendo feita por Adriane Magalhães, ex-secretária do advogado e agora também envolvida na polêmica, acusada por ele de tentativa de extorsão.

Leia mais: Secretária denuncia advogado por abuso sexual dentro do escritório onde trabalhava

Garcia nega todas as acusações. Em nota divulgada em 16 de abril, ele afirma que está sendo vítima de uma armação com motivação financeira e política. Segundo sua versão, Adriane Magalhães estaria manipulando sua ex-funcionária para se promover publicamente e viabilizar sua candidatura ao quinto constitucional do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) – cargo reservado a membros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

“Não cedi à extorsão e não cederei à chantagista. Resolvi enfrentar a advogada que se utiliza de uma causa nobre de defesa das mulheres para alcançar sucesso profissional e financeiro. Optei por levar o caso ao conhecimento da Polícia Civil para apurar o delito de extorsão pelo qual eu e a minha esposa estamos sendo vítimas“, disse Francisco Garcia Júnior em um trecho da nota.