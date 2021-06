Mais um servidor da Seminf é preso por desviar asfalto para condomínios de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (Deccor), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (23/06), por volta das 8h, ação policial que culminou no cumprimento de mandado de prisão preventiva de Aldemir Costa Salvador, de idade não informada, pelo envolvimento no desvio 20 toneladas de asfalto do Distrito de Obras do bairro Santa Etelvina, zona norte de Manaus.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular da Especializada, o indivíduo é um servidor da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), e atuava em conjunto com outros dois indivíduos na prática do crime de peculato, tendo sido estes presos em flagrante no dia 23 de abril deste ano.

“Nesta fase da operação, estávamos dando continuidade aos trabalhos policiais para realizar a prisão de Aldemir, e solicitamos junto à Justiça o mandado de prisão no nome dele, no qual foi expedido pelo juiz André Luiz Nogueira, da Central de Inquéritos”, disse o delegado.

Segundo a autoridade policial, com a decretação do mandado, as equipes seguiram em diligências para cumprir a decisão judicial, momento em que efetuaram a prisão do indivíduo na manhã de hoje, no bairro Santa Etelvina.

Aldemir irá responder por peculato. Ao término dos procedimentos cabíveis, ele será encaminhado à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição da Justiça.