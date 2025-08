Mal súbito pode ter causado acidente que matou investigador da PC-AM na Avenida do Turismo, em Manaus

Notícias de Manaus – A suspeita de um mal súbito ao volante é a principal linha de investigação para explicar o trágico acidente que matou o investigador da Polícia Civil do Amazonas, Raimundo Nonato Monteiro Machado, de 63 anos. O caso ocorreu na manhã de quarta-feira (4), na Avenida do Turismo, zona oeste de Manaus.

PUBLICIDADE

Segundo informações das autoridades, o policial dirigia seu carro quando possivelmente sofreu um episódio súbito de saúde, o que o fez perder o controle do veículo. O carro colidiu com um poste e capotou em uma ribanceira. O impacto foi extremamente violento e provocou um traumatismo craniano severo, levando à morte imediata do condutor.

Testemunhas relataram que Raimundo não usava cinto de segurança, o que pode ter contribuído para a gravidade dos ferimentos. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e precisaram utilizar equipamentos especiais para remover o corpo, que ficou preso às ferragens.

PUBLICIDADE

Leia mais: Saiba quem era o policial envolvido em agressão a babá que morreu durante acidente Manaus

Raimundo estava a caminho de casa no momento do acidente. Além da carreira como policial civil, ele era mestre em jiu-jítsu e proprietário de uma unidade da conceituada academia Nova União, responsável por formar atletas como o ex-lutador do UFC José Aldo.

A trajetória do investigador, no entanto, também foi marcada por polêmicas recentes. Em 2023, ele foi alvo de repercussão nacional após se envolver em uma confusão em um condomínio de luxo na Ponta Negra, onde agrediu um advogado e foi acusado de incentivar sua esposa, Jussana Machado, a agredir uma babá. O casal foi preso na ocasião e responde a processo judicial.