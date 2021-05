Manauara Shopping faz campanha do dia das mães com o tema: “Amor Maior Do Mundo”

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Celebrar o amor materno com leveza e doçura é a tônica da campanha do dia das mães do Manauara Shopping. A data, em 2021, ganhou um tema especial: “Amor Maior Do Mundo”. Um vídeo com uma versão da música da banda Jota Quest,

Amor Maior, foi disponibilizado nas mídias institucionais do shopping para embalar mães e filhos neste momento em que a vida e o aconchego familiar ganharam ainda mais valor.

A vontade de retribuir o afeto leva os filhos às compras para presentear as que lhe deram amor ao longo dos anos. Mas com tantos estilos diferentes de mães e com uma grande diversidade de possibilidades de presentes, muitos ficam na dúvida do que vai agradar.

Para ajudar na escolha do presente ideal, aquele que vai tocar fundo no coração, o Manauara Shopping disponibilizará, em suas mídias sociais, um catálogo virtual contendo itens que agradam o universo feminino e estão disponíveis a pronta entrega tanto nas lojas quanto em domicílio.

“Os clientes, que optam pela comodidade de escolher os produtos pelo meio digital, contam com o suporte de entregas tanto pelo sistema delivery quanto o de drive thru. A facilidade agrada quem busca praticidade em virtude do produto poder ser levado direto para a casa da presenteada”, explicou Isa Lucena, gerente de Marketing.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com

cores e materiais do artesanato local.

O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 39 shoppings, com participação em 27 empreendimentos

e a administração de 12 shoppings de terceiros.