Manauara Shopping informa os horários de funcionamento no dia do Trabalhador (1)

Redação AM POST

O Manauara Shopping, visando a melhor comodidade de seus clientes, informa o horário de funcionamento do sábado, dia 1 de maio, comemorado em diversos países do mundo o dia do trabalhador, feriado nacional no Brasil, Portugal, Rússia, França, Espanha, Argentina entre outras nações. No Mall as lojas e Quiosques funcionarão de 10h às 22hr, seguindo todos os protocolos de segurança sanitária para garantir tranquilidade a seus frequentadores e colaboradores.

Como Tudo Começou?

Até meados do século XIX, os trabalhadores jamais pensaram em exigir seus direitos

trabalhistas para seus patrões. Mas, a partir de 1886 uma manifestação nas ruas de

Chicago começou, para reivindicar a redução da jornada de trabalho (de 13 horas para 8 horas diárias), então milhares de pessoas foram às ruas iniciando uma greve geral nos Estados Unidos.

A gerente de marketing do Manauara Shopping acredita que a data se tornou o momento que os empregados e as empresas têm para refletir sobre as legislações trabalhistas, normas e demais regras de trabalho. Também é homenageada a luta dos trabalhadores que reivindicaram por melhores condições. Graças à coragem e persistência desses trabalhadores, os direitos e benefícios atuais dos quais usufruímos foram

Dia do Trabalhador no Brasil

O Dia do Trabalhador só foi reconhecido em 26 de setembro de 1924 através do decreto nº 4.859 assinado pelo então presidente Artur da Silva Bernardes. A criação da CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) foi instituída através do Decreto-Lei nº 5.452, em 1º de Maio de 1943, na gestão de Getúlio Vargas. Durante o governo Vargas realizavam-se grandes manifestações que incluíam música, desfiles e normalmente o anúncio de alguma nova lei trabalhista. Até hoje, alguns governos seguem a tradição e comunicam o aumento do salário mínimo nesta data.

* Com informações da assessoria de imprensa