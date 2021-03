Manauara Shopping participará da “Hora do Planeta” neste sábado (27)

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Neste sábado (27) às 20h30, o Manauara Shopping integra a corrente mundial pelo combate ao aquecimento global e proteção ao meio ambiente participando da ‘Hora do Planeta’. O Shopping reduzirá o consumo de energia por 60 minutos em apoio à campanha desenvolvida pelo World Wide Fund for Nature (WWF) desde 2007.

A manifestação pacífica em defesa dos recursos naturais iniciou na cidade de Sidney, na Austrália, quando mais de dois milhões de pessoas e mais de duas mil empresas apagaram as luzes por uma hora para se posicionar contra as mudanças climáticas. No ano seguinte, em 2008, mais de 50 milhões de pessoas em 135 países desligaram os interruptores.

Há nove anos consecutivos, o Manauara Shopping, centro de compras que valoriza os elementos amazônicos em sua arquitetura e entorno, trabalha a causa ambiental. Este ano, as luzes externas da fachada serão apagadas e as do buritizal reduzidas para chamar a atenção sobre a importância de preservar os bens naturais, protegendo-os para as próximas gerações. O ato não comprometerá o funcionamento do shopping, pois suas atividades comerciais estão encerrando às 20h em atendimento ao decreto governamental que restringe o horário de funcionamento das empresas.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 39 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 12 shoppings de terceiros.