Manauara Shopping pede desculpas após Pazuello dar rolê sem máscara pelo local

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

A diretoria do Shopping Manauara pediu desculpas após ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, passear pelo local sem o uso de máscara de proteção, item obrigatório durante a pandemia do novo coronavírus no Amazonas.

Continua depois da Publicidade

A foto do ex-ministro sem máscara no shopping viralizou na internet. Nas redes sociais, a administração do Shopping Manauara também foi criticada por permitir que Pazuello circulasse dentro do shopping sem máscara.

De acordo com a nota divulgada pelo Shopping, o ministro havia sido orientado a usar a máscara antes de entrar no estabelecimentos.

Leia a nota na íntegra: