Manauara Shopping promove encontro especial para fãs do K-pop

Redação AM POST

Só quem é fã de algum artista ou celebridade sabe o quanto é dificultoso e ao mesmo tempo prazeroso, segui-lo. Às vezes são horas e horas de dedicação, reunindo informações, seguindo cada passo, reagindo e comentando cada postagem nas redes sociais de seu artista favorito, esperando alguma reação de volta, a chama “troca”, que os fãs aguardam ansiosamente.

Mas existem aqueles fãs que vão além e criam verdadeiros “exércitos” para defender seus artistas, os fã-clubes com eram chamados antes, ganharam novas versões e agora se definem como fanbases ou armys (exércitos, em tradução livre). De uns anos para cá, um exército de fãs se levantou para apreciar o K-Pop, gênero musical coreano que ganha cada vez mais admiradores ao redor do mundo.

Um dos grupos com mais relevância mundial nesse gênero é o BTS, conhecido também como Bangtan Boys. Os sul-coreanos já atingiram números surpreendentes de relevância no mercado musical, sendo comparado recentemente pela Billboard como os novos Beatles, no nível da loucura dos fãs da banda britânica na década de 60.

Apostando nessa tendência mundial e pensando em oferecer uma experiência especial aos fãs amazonenses, o Manauara Shopping lança o “Arena Manauara – BTS Edition”, evento gratuito que irá reunir tudo de mais divertido do mundo BTS. O evento terá sua primeira edição neste domingo (24), das 14h às 20h no piso Castanheiras, na entrada da Avenida Mário Ypiranga. A ação pretende reunir o maior número de fãs de K-pop oferecendo espaços para karaokê, apresentação de cosplays e muito mais.

Confira a programação completa:

14h Abertura

15h Ramdom Play Dance

15h30 Quiz de Conhecimentos

16h Intervalo com Karaokê

16h30 Apresentação de Covers

17h Quiz de conhecimentos

17h30 Random Play Dance

18h Intervalo com Karaokê

18h30 Apresentação de Covers

19h Quiz de Conhecimentos

19h30 Apresentação de Covers

20h Encerramento + surpresa

A fanbase manauara promete marcar presença com o “Army Nation Manaus”, fã clube criado em 2017 na capital amazonense, com o intuito de trocar experiências e momentos especiais entre os fãs do K-pop. “Nosso primeiro Army Nation, como é conhecido, foi realizado em 2018 e de lá pra cá já promovemos 7 encontros com a proposta de cantar, dançar e ser feliz ao som do Bangtan. Além da proposta de encontro, também nos reunimos para promover o bem e fazer doações para grupos de ajuda e ONGs”, diz Thiago Reis, administrador do Army Nation Manaus.

Serviço

O que: Arena Manauara – BTS Edition

Quando: 24 de abril (domingo)

Onde: Piso Castanheiras, ao lado do Tio Armênio

Quanto: Gratuito

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, e mobiliários que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 38 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 11 shoppings de terceiros.