Manauara Shopping Terá Descontos de até 70% em Produtos na Semana Brasil

De 3 a 13 de setembro, o Manauara Shopping promove a Semana Brasil, iniciativa que oferece descontos de até 70% em produtos nas lojas do mall. Ela acontece simultaneamente nos 23 centros de compra da rede Aliansce Sonae, maior administradora de shopping centers do país.

A campanha busca aquecer o setor do varejo com ofertas vantajosas no mês de setembro. Os clientes em Manaus poderão escolher os produtos com calma nos 11 dias do evento, com a possibilidade de compras inclusive nos feriados de 5 de setembro (Elevação do Amazonas à Categoria de Província) e 7 de setembro, Independência do Brasil.

As lojas no Manaura Shopping apresentam diversos itens com preços e formas de pagamento atrativas. Para quem curte tecnologia, uma boa opção pode ser a Mundo do Iphone. Lá, um carregador Wireless Magic Pad com mouse pad e lousa mágica, da VX Case, que custam R$ 350, poderão ser adquiridos por R$ 199. Na Icases, a caixa de som Bazeus, que era vendida por R$ 750,00, durante a promoção tem o preço de R$ 300,00.

Os homens, que desejam dar uma variada no guarda-roupa, encontram muitas opções. Uma delas está na Ravanelli. A camisa social de manga curta baixou de R$ 119,00 para R$ 49,00. Para elas também há opções interessantes como a elegante marca de acessórios e sapatos femininos Dumond. O versátil tênis In&Out, que pode ser usado como tênis ou como sapatilha, de R$ 299, sai por R$ 149,90. A sandália Anabela preta, que era vendida a R$ 319, custará R$ 159,90.

A estilosa Ellus oferece durante a Semana Brasil a regata 100% viscose, com amarração na lateral, que custa R$ 440 por R$ 220. A blusa espelho de manga longa de R$ 479 será vendida por R$ 240. A Via Uno oferece desconto de até 50%. A sapatilha all day com palmilha comfort, de R$ 109,90 custará R$ 54,95; e a sandália rasteira com detalhe regulável amarela, de R$ 89 sai por R$ 44.

As marcas de roupas, as de acessórios e as de tecnologia são algumas das várias empresas que oferecem bons preços nesta Semana Brasil. A ótica ‘A Especialista’, por exemplo, dará desconto de 30% em praticamente todos os seus produtos, se comprados à vista. A Ortobom reduziu o preço do Liberty Colchão de R$ 4.864,20 para R$ 3.699,00. A Del Monte Gelato tornou ainda mais saboroso o sorvete de doce de leite. A casquinha com uma bola baixou de R$ 12,00 para R$ 6,00.

Os itens participantes da Semana Brasil estão disponíveis nas lojas físicas e também podem ser adquiridos através da Vitrine Virtual no site do Manauara Shopping. Os sistemas de entrega por meio de armários inteligentes, drive-thru ou delivery tradicional continuam em vigor para facilitar as aquisições.

O quê: Semana Brasil, descontos de até 70% nas lojas do Manauara Shopping

Quando: 3 a 13 de setembro

Horários nos feriados de 5 e 7 de setembro: Praça de Alimentação e Lazer – 12h às 22h; Lojas Âncoras – 13h às 21h; Lojas Satélites e quiosques – 14h às 21h.

Sobre o Manauara Shopping

Inaugurado em abril de 2009, o Manauara Shopping tem sua temática inspirada na fauna, na flora e na cultura da Amazônia, representados em grafismos, decoração, mobiliários, pisos, forros e luminárias que possuem acabamento com cores e materiais do artesanato local. O “Encontro das Águas” dos rios Negro e Solimões, uma das maiores atrações turísticas de Manaus, inspirou o logotipo do empreendimento e está representado na cobertura do edifício.

Com 47 mil m² de ABL, possui 234 lojas distribuídas entre os seus quatro pisos: Buriti, Açaí, Tucumã e Castanheiras. Além de 13 lojas âncoras, possui 10 salas de cinema PlayArte, Magic Games – espaço de jogos e diversões eletrônicas – e um teatro com 600 lugares.

O Manauara Shopping tem certificação na ISO 14001 (Meio Ambiente) concedidas em 2012 e ISO 45 (Saúde e Segurança) concedida em 2019. Possui também o Certificado de Excelência 2016, na categoria Compras do TripAdvisor, pela boa qualidade das avaliações que recebe de clientes e visitantes e está em terceiro lugar na categoria Pontos Turísticos da cidade de Manaus.

Sobre a Aliansce Sonae Shopping Centers

A Aliansce Sonae é a líder nacional no setor de shopping centers e a maior administradora do país. A companhia está presente nas cinco regiões brasileiras e tem um portfólio de 39 shoppings, com participação em 27 empreendimentos e a administração de 12 shoppings de terceiros.