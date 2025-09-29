Manaus abre inscrições para Provão Eletrônico do EJA com 6,5 mil vagas

Notícias de Manaus – A Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc-AM) inicia nesta segunda-feira (29/09) o período de inscrições para o Provão Eletrônico do EJA em Manaus. Os interessados têm até sexta-feira (03/10) para se cadastrar pelo site examesupletivo.seduc.am.gov.br, anexando RG, CPF e comprovante de residência.

O exame oferece uma oportunidade para que jovens e adultos finalizem o Ensino Fundamental ou Médio de maneira acessível e gratuita, com 6,5 mil vagas disponíveis. Quem preferir, pode realizar a inscrição presencialmente em um dos polos de aplicação, desde que leve toda a documentação exigida.

Segundo Kátia Mendes, gerente da Gaeed, “é uma oportunidade de conquistar esse certificado, concluir os estudos, dar continuidade ao ensino, de obter essa melhoria na qualidade do ensino e da educação e, posteriormente, ter oportunidades de trabalho, empregabilidade”.

As provas serão aplicadas entre os dias 6 de outubro e 18 de dezembro, nos locais escolhidos pelo candidato durante o agendamento. O exame é composto por 20 questões por disciplina, cobrindo os conteúdos não concluídos pelo estudante. Para o Ensino Fundamental, os candidatos são avaliados em Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Arte, Educação Física e Língua Inglesa. No Ensino Médio, somam-se Química, Física, Biologia, Filosofia e Sociologia.

A idade mínima para participar é 15 anos para o Fundamental e 18 anos para o Ensino Médio. Cada candidato pode agendar até quatro disciplinas por turno e deve chegar com pelo menos 30 minutos de antecedência. Os aprovados em todos os componentes devem solicitar o certificado pelo e-mail [email protected], enviando cópia do RG, CPF e comprovante de residência.

