Manaus amanhece com chuvas intensas; Defesa Civil emite alerta

Notícias de Manaus – Manaus está sob alerta devido a fortes chuvas previstas para as próximas horas. A Defesa Civil Municipal emitiu um comunicado nesta terça-feira (8), informando que há 85% de probabilidade de chuvas intensas, acompanhadas de ventos fortes e descargas elétricas, nas primeiras horas da quarta-feira (9). A temperatura atual é de 24 graus.

A Prefeitura de Manaus orienta a população a redobrar a atenção e adotar medidas preventivas para evitar acidentes. Entre as recomendações, estão o reforço de telhados, a retirada de objetos soltos de áreas externas e a evitação de abrigar-se debaixo de árvores ou estruturas metálicas durante as tempestades.

Para garantir a segurança dos cidadãos, a Defesa Civil disponibiliza canais de emergência. Os moradores podem entrar em contato pelo telefone 199 ou enviar mensagens via WhatsApp para o número (92) 98802-3547.

Além disso, é possível cadastrar o CEP no número 40199 para receber alertas da Defesa Civil Nacional via SMS, assegurando informações rápidas em situações de risco.

Esse tipo de alerta é essencial para que a população esteja preparada e possa agir com antecedência, especialmente neste período de transição entre o verão amazônico e o início das chuvas mais frequentes, fenômenos comuns na região.