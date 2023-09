Manaus amanhece com fumaça e AM lidera focos de queimada em setembro

Manaus/AM – A capital amazonense amanheceu nesta sexta-feira (8°), novamente coberta pela fumaça das queimadas que atingem o Amazonas este ano.

Na Avenida das Torres, a fumaça cobriu parte das torres gigantes instaladas ao longo da via. No bairro Ponta Negra, as nuvens densas atrapalham a visibilidade.

Neste ano, a fumaça das queimadas se intensificou em Manaus ainda no mês de agosto. O problema prejudicou a visibilidade em vários pontos da cidade, incluindo na Ponte Rio Negro.

Ao longo dos dias, a cidade continuou amanhecendo sob as nuvens provenientes das queimadas.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), o Amazonas, com 3.138, lidera o mês de setembro na quantidade de focos de queimada no Brasil. Na terça-feira (5), a Defesa Civil chegou a emitir um alerta informando a possibilidade de baixa umidade do ar na região de Manaus

Além disso, o alerta pede que o plano de contigência seja seguido e em casos de emergência, as pessoas devem ligar no 199 ou 193.

