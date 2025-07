Manaus amanhece sem água nesta terça (29)

Notícias de Manaus – A cidade de Manaus enfrenta um desabastecimento de água nesta terça-feira (29), com interrupções programadas que começaram às 5h da manhã e têm previsão de término às 17h. A Águas de Manaus emitiu um comunicado informando que as intervenções na Ponta do Ismael são necessárias para melhorias no sistema de produção e abastecimento de água.

Segundo a nota, o serviço envolve R$ 35 milhões em intervenções preventivas, que incluem melhorias elétricas e mecânicas, manutenção em redes de grande porte, interligações e troca de registros. Essas ações visam garantir a eficiência e a qualidade do abastecimento a longo prazo.

Bairros afetados

Desde o início da interrupção, diversos bairros já estão sem água. Embora a Águas de Manaus não tenha listado todos os locais afetados, foi possível identificar algumas áreas que enfrentam dificuldades. Os bairros mais impactados incluem:

Os moradores dessas regiões estão enfrentando desafios significativos, e muitos têm recorrido a reservatórios e alternativas temporárias para suprir a necessidade de água.

Reações da população

A falta de água gerou descontentamento entre os cidadãos, que expressam preocupações sobre a duração das interrupções e a qualidade do serviço prestado. “É difícil ficar sem água, especialmente em um dia quente. Precisamos de soluções mais rápidas”, comentou uma residente do bairro São Jorge.

Conclusão

A Águas de Manaus reiterou que está trabalhando para concluir as intervenções dentro do prazo estipulado e pede a compreensão da população durante este período de manutenção. A empresa também recomenda que os moradores economizem água e utilizem reservas para enfrentar a situação até que o abastecimento seja normalizado.

A expectativa é que, ao final do dia, os serviços sejam restabelecidos e os moradores possam voltar à rotina normal.