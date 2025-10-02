A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus amanhece sob forte chuva nesta quinta (2)

Previsão do tempo indica temperaturas variando entre 25° e 31° celsius.

Por Marcia Jornalist

02/10/2025 às 07:09

Notícias de Manaus – Na manhã desta quinta-feira, 2, Manaus enfrenta uma manhã marcada por chuvas isoladas, trazendo um alívio temporário do calor intenso que tem caracterizado a cidade. Com a temperatura inicial em 25° Celsius, a previsão é que a máxima chegue a 31° ao longo do dia.

As chuvas, embora intermitentes, têm sido bem-vindas para muitos manauenses, especialmente aqueles que enfrentam o calor habitual da região.

Meteorologistas alertam para a possibilidade de pancadas rápidas, que podem ocorrer em diferentes áreas da cidade ao longo da manhã e do início da tarde. A umidade, que se eleva com a precipitação, deve trazer um pouco mais de frescor à atmosfera, permitindo que a população respire aliviada.

Apesar do clima chuvoso, as autoridades locais aconselham que os moradores permaneçam atentos a possíveis alagamentos em ruas menos preparadas para lidar com grandes volumes de água.

O cenário deve melhorar ao longo dos dias, com a previsão de sol e temperaturas mais elevadas nos próximos dias, mas, por enquanto, a chuva traz um momento de tranquilidade em meio à rotina intensa da capital amazonense.

LEIA MAIS: Veja as vagas de emprego disponíveis para esta quinta, em Manaus

As chuvas de outubro são comuns na região, sinalizando a transição entre as estações e o início de um período que pode ser marcado por mais umidade e precipitação.

