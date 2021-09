Manaus atinge marca de mais de 2 milhões de doses de vacinas aplicadas contra a Covid-19

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O prefeito de Manaus, David Almeida, celebrou, nesta terça-feira, 31/8, a superação da marca de dois milhões de doses da vacina contra a Covid-19, aplicadas na capital, após apenas dois meses da comemoração da marca de 1 milhão, o que demonstra a celeridade e o comprometimento da gestão com a campanha de imunização.

Continua depois da Publicidade

“Mais um dia de festa para Manaus, marco este que comemoramos com esses guerreiros, a quem devemos muita gratidão, pois, diariamente trabalham na Saúde e pelo bem da população. Também sou grato ao povo da nossa cidade, a cada manauara que entendeu a importância de se vacinar e com isso, Manaus, é uma das cidades mais imunizadas do Brasil. Nós precisamos de seis meses para chegar a 1 milhão de doses, e de dois meses para chegar em 2 milhões, elevando assim nossos índices de imunização”, salientou David Almeida.

O prefeito marcou a celebração em um evento com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) e demais parceiros e voluntários da campanha.

Para a titular da Semsa, Shádia Fraxe, as vacinas são, além de imunizantes, doses de amor e esperança. “É sensação de dever sendo cumprido com sucesso e responsabilidade, mas temos que enfatizar a importância da manutenção do distanciamento social, uso de máscara, lavagem das mãos e uso de álcool em gel constantemente, mesmo com a vacina. Aproveito para lembrar com muito respeito, às pessoas que não puderam tomar esse imunizante, pois morreram antes da chegada da vacina”, aponta.

Continua depois da Publicidade

De maneira simbólica, ocorreu a aplicação da dose de número 2 milhões, durante o evento, em uma das voluntárias que têm trabalhado na campanha de imunização.

“Eu me sinto muito emocionada, porque foi uma surpresa, e eu peço que vocês venham se vacinar, tem muitos postos de imunização em todas as zonas de Manaus. Seja primeira ou segunda dose, procurem se vacinar, tragam seus filhos, seus netos, é a melhor coisa que você faz para sua saúde e de todo nosso povo”, disse Grécia Aires.

Continua depois da Publicidade

David Almeida acrescentou que a campanha segue acelerada, agora com foco na aplicação da segunda dose, para assegurar que todos estejam com o esquema vacinal completo, e Manaus possa alcançar a meta de dobrar a porcentagem de imunizados, de 33% para 66%, assim aproximando a capital de uma nova realidade.

“Nós temos pouco mais de 32% de pessoas imunizadas, e vamos avançar. Queremos dobrar esse percentual para que possamos começar a liberar e ampliar as questões referentes às restrições na nossa cidade”, relembrou David, referindo-se ao decreto municipal nº 5.122/2021, que instituiu a “Comissão Especial de Organização de Eventos Festivos no Município de Manaus”, para atuação após a imunização de 70% da população.

Continua depois da Publicidade

Quantitativo

De acordo com o Vacinômetro municipal (vacinometro.manaus.am.gov.br), de 2.020.615 de doses aplicadas até o final desta terça, 1.456.400 são de primeiras doses, 539.145 são segundas doses e outras 25.035 são de doses únicas. Os números demonstram que 82% da população vacinável (acima de 12 anos) já recebeu ao menos uma dose da vacina e que 33% já estão com o esquema vacinal completo.

“Esses percentuais estão acima da média nacional”, afirmou a secretária da Semsa, Shádia Fraxe, para quem os resultados positivos se devem ao uso de estratégias que facilitam o acesso à vacina, à resposta da população ao chamado para aderir à imunização e também à dedicação dos gestores, técnicos e parceiros envolvidos na organização, execução e monitoramento da campanha de vacinação.

O prefeito de Manaus ressaltou o aumento do envio de doses dos imunizantes para a capital, todas por parte do governo federal, por meio do Ministério da Saúde, que foi preponderante para que essas metas fossem alcançadas, como é o caso dos 2 milhões de doses.

“Quero parabenizar a todos os servidores empenhados na vacinação, que estão nos fazendo cumprir essas metas, e também destacar o envio de mais doses para atendermos às demandas da população”, finalizou.

* Com informações da assessoria de imprensa