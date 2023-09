A qualidade do ar em Manaus supera o das cidades mais poluídas do mundo, conforme aponta o site AQICN, que monitora a poluição do ar em diversas cidades do planeta. Nesta quarta-feira, 20/09, a capital amazonense enfrentou uma crise ambiental devido à grande quantidade de fumaça gerada por queimadas na região.

Segundo o AQICN, o índice de qualidade do ar em Manaus alcançou a marca de 166, uma pontuação considerada ainda pior do que algumas regiões inteiras da China, Índia e Paquistão. Isso coloca a capital amazonense em uma situação alarmante, tendo uma qualidade do ar significativamente inferior a padrões aceitáveis.

No Brasil, a cidade que chegou mais perto desse índice foi Cubatão, no estado de São Paulo, com um índice de 137. Essa diferença demonstra a gravidade da situação em Manaus e a necessidade de medidas urgentes para amenizar os impactos causados pela fumaça das queimadas.

CONFIRA O RANKING DE POLUIÇÃO DO AR NESTA QUARTA(20)

1- Manaus, Brasil (166)

2 – Bhiwadi, Índia (159)

3 – Deli, Índia (137)

4 – Peshawar, Paquistão (127)

5 – Hotan, China (119)

Consequências para a saúde da população

Segundo os Valores do Índice de Qualidade do Ar (AQI), quando o índice atinge entre 150 e 200, a situação é considerada insalubre. Isso significa que toda a população pode começar a sentir os efeitos negativos na saúde, e pessoas pertencentes a grupos mais sensíveis podem apresentar problemas de saúde ainda mais sérios.

Medidas necessárias

Diante dessa crise ambiental em Manaus, é fundamental que sejam adotadas medidas imediatas para combater as queimadas e melhorar a qualidade do ar. É preciso intensificar a fiscalização e punir aqueles que provocam as queimadas ilegais, além de promover a conscientização da população sobre a importância da preservação ambiental.

Implementação de políticas públicas

O governo local deve implementar políticas públicas eficientes que incentivem a utilização de fontes de energia limpa e renovável, como a energia solar e eólica. Além disso, é necessário investir na melhoria da infraestrutura urbana, como transporte público de qualidade, para reduzir o uso de veículos particulares e, consequentemente, a emissão de poluentes.

Redação AM POST*