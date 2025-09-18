A notícia que atravessa o Brasil!

Manaus deve enfrentar estiagem mais leve em 2025, apontam projeções

Mesmo com a melhora, o risco persiste para comunidades ribeirinhas, abastecimento urbano e transporte fluvial.

Por Fernanda Pereira

18/09/2025 às 10:53

Manaus deve enfrentar estiagem mais leve em 2025, apontam projeções

Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Notícias de Manaus – A estiagem de 2025 em Manaus deve ser menos intensa que nos dois anos anteriores, segundo projeções da Defesa Civil e do Serviço Geológico do Brasil (SGB). O ritmo de vazante do Rio Negro mais lento aponta para um cenário menos crítico, diferente da situação enfrentada em 2023, quando o estado registrou a pior seca de sua história.

Mesmo com a melhora, o risco persiste para comunidades ribeirinhas, abastecimento urbano e transporte fluvial. Bairros como Educandos, São Raimundo e Colônia Antônio Aleixo já enfrentam dificuldades no acesso à água potável, além de aumento de casos de doenças respiratórias.

Para mitigar os impactos, a Prefeitura de Manaus intensificou ações preventivas, incluindo a distribuição de caixas d’água, medicamentos e kits de higiene, além da instalação de novos pontos de captação emergencial e campanhas de uso consciente da água.

Leia mais em: Motociclista fica gravemente ferido em acidente no bairro Manoa, em Manaus

“Mesmo com uma estiagem mais branda, os efeitos são reais. Manaus precisa estar preparada para proteger quem mais depende dos rios”, afirmou o secretário municipal de Defesa Civil, Cláudio Belém.

A formação do fenômeno La Niña, prevista entre outubro e dezembro, pode trazer chuvas acima da média para a região Norte, ajudando a reduzir os efeitos da seca. No interior, ao menos 30 municípios já sofrem com a estiagem e recebem apoio do governo, como água potável, cestas básicas e outros insumos.

