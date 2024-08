Manaus deverá ganhar aquário de peixes amazônicos como atrativo turístico

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou a construção, no centro histórico, do primeiro aquário com peixes amazônicos na capital. O projeto, segundo ele, já faz parte do seu plano de governo para a candidatura à reeleição, conforme informação revelada nesta quinta-feira, 1/8, durante entrevista concedida à TV Norte.

A previsão é que a proposta seja apresentada de forma clara na convenção do Avante e de partidos aliados, que será realizada no próximo sábado, 3/8. O evento vai confirmar o lançamento da campanha de David Almeida à reeleição.

“Eu vou apresentar no sábado, na convenção. Nós queremos construir um aquário de peixes amazônicos naquela área ali do centro, para atrair, para aquele perímetro da cidade, toda essa questão turística. Nós melhoramos o turismo na nossa cidade, que foi concebida de costas para o rio. Começamos a mudar isso, com a construção do mirante, junto com o píer. Futuramente, teremos o aquário de peixes amazônicos”, contou o prefeito.

O novo atrativo turístico tem planejamento para ser construído próximo do Mirante Lúcia Almeida e do Píer 355, segundo o prefeito.

O anúncio ocorreu no momento em que o chefe do Executivo Municipal destacava os avanços da sua gestão em relação ao turismo, como a recuperação do Local Casa de Praia, atualmente Casa de Praia Zezinho Corrêa, na Ponta Negra. Também o avanço do programa Nosso Centro, que possibilitou a entrega do mirante Lúcia Almeida, do píer Manaus 355, do Casarão Thiago de Mello e do largo da Ilha de São Vicente.

O prefeito também destacou a entrega do maior parque linear da cidade, que abrange o parque Amazonino Mendes e o parque Gigantes da Floresta, um grande complexo de lazer e turismo localizado entre as zonas Norte e Leste da capital. O empreendimento contempla os moradores de duas zonas da capital que não possuíam opções de lazer próximas de suas casas.

De acordo com o prefeito David Almeida, o parque Gigantes da Floresta, desde a sua inauguração, atrai cerca de 35 mil a 40 mil pessoas aos finais de semana.

“O parque é um sucesso. Nós sabemos que precisamos investir em saúde, educação, em segurança, em transporte coletivo, mas nós não podemos deixar de investir em cultura, lazer e entretenimento”, salientou o prefeito.