Manaus é a 6º capital com pessoas mais mal-educada do Brasil, aponta pesquisa

Redação AM POST*

Uma pesquisa elaborada pela plataforma de idiomas Preply coloca Manaus na sexta colocação de cidades brasileiras com mais gente mal-educada. O motivo? Segundo a pesquisa, os manauaras são vidrados em permanecer no celular em público e não prestam atenção em outras pessoas ou afazeres. Em primeiro lugar está a cidade de Goiânia, capital de Goiás. Os goianienses têm o hábito, segundo a pesquisa, de assistir a vídeos em público.

Continua depois da Publicidade

No estudo, cerca de 1,6 mil pessoas residentes de 15 capitais brasileiras foram questionadas sobre diversas atitudes, como falar muito alto, não prestar atenção aos pedestres e não dar gorjetas. Manaus levou a maior nota (7,75) em “permanecer no telefone celular em público”.

Os entrevistados responderam com que frequência notavam 12 comportamentos classificados como desrespeitosos nas cidades onde residem. A partir disso a empresa estabeleceu pontuação média e calculou o “nível de grosseria” das 15 cidades. O levantamento foi realizado entre 2 e 7 de novembro.

Outro ponto interessante da pesquisa aponta que em Manaus os mais indelicados ou sem educação são pessoas que não moram na capital. “De acordo com os resultados do estudo, existem apenas cinco cidades com ‘moradores locais’ mais rudes: Porto Alegre, Goiânia, Curitiba, Belo Horizonte e Campinas. Por outro lado, as cinco cidades onde os não residentes são mais indelicados incluem Natal, Rio, Belém, São Luís e Manaus”, analisou o estudo.

Continua depois da Publicidade

Manaus também aparece negativamente em outro dado da lista: o de deixar gorjetas aos garçons. Conforme consta no levantamento, a capital manauara recebeu uma média de 7.18 e está na penúltima colocação nessa classificação, ficando à frente apenas de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A cidade mais generosa nesse dado é Campinas, interior de São Paulo.

“Campinas é a cidade que dá as gorjetas mais altas e foi classificada como a mais generosa. Portanto, quem trabalha no setor de hospitalidade pode se dar bem por lá! Mas não espere muita gratidão monetária se estiver servindo mesas em Manaus. Por lá a gorjeta é baixa”, finaliza a plataforma.