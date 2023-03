Manaus é a capital com maior volume de investimentos em saneamento do Norte do País

Redação AM POST*

Manaus é a capital do Norte do País que mais promoveu investimentos no âmbito do saneamento básico. A informação foi confirmada pelo Instituto Trata Brasil, por meio da pesquisa ‘Ranking do Saneamento 2023’, divulgada nesta segunda-feira, 20/3. De acordo com a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), o cenário é resultante de um investimento de quase R$ 1 bilhão em ações de melhoria e expansão dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, assegurados por meio da concessão pública firmada com a empresa Águas de Manaus.

“Somos a capital da Amazônia e nossos esforços estão dando resultados expressivos. Estamos trabalhando e levando água tratada para áreas que historicamente não eram atendidas porque simplesmente não se dava atenção às áreas vulneráveis da nossa cidade, mas isso tem mudado na gestão do prefeito David Almeida. Agora as famílias que moram nas localidades afastadas estão tendo a oportunidade de receber ações de saneamento básico na porta de casa”, destacou o diretor-presidente da Ageman, Elson Andrade.

Atualmente, o serviço de água encontra-se universalizado na capital e a cobertura de esgoto avançou 40%, estando hoje em 26,22%, representando 630 mil pessoas beneficiadas com os serviços de coleta e tratamento de esgoto.

O cenário, segundo destacou o estudo do instituto, possibilitou que a cidade de Manaus obtivesse um avanço de 15 posições no Ranking do Saneamento, saindo da colocação 98 para 83. “Avançar quinze posições no ranking do saneamento em cinco anos é um feito significativo para Manaus. É importante ver esse movimento na maior capital do Norte. Manaus investiu e encontrou uma solução para levar os serviços de água e de esgoto até áreas de becos, palafitas, que pode ser replicada por qualquer cidade do País”, afirmou a presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, Luana Siewert Pretto.

Com o abastecimento de água consolidado, a previsão é que o serviço de esgotamento sanitário também seja universalizado nos próximos anos, conforme prevê o Marco Legal do Saneamento Básico, e com isso, o benefício do esgotamento alcançará aproximadamente 2 milhões de habitantes.

Seguindo a determinação do prefeito de Manaus, David Almeida, a concessionária Águas de Manaus intensificou os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário para as áreas vulneráveis da cidade, tendo sido atendidas somente nos últimos dois anos, 43 áreas entre comunidades e becos, beneficiando mais de 119 mil usuários, os quais passaram a receber água tratada em casa todos os dias.

Todas as ações de melhoria e expansão dos serviços são devidamente acompanhadas pelo órgão regulador que ao longo de seus cinco anos de atuação promoveu mais de 4,2 mil vistorias no âmbito do saneamento básico.

A melhoria dos serviços de saneamento básico em Manaus tem ampliado substancialmente a qualidade de vida dos usuários. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM), a capital amazonense apresentou redução de mais de 30% dos casos de doenças diarreicas nas áreas beneficiadas.

“Todo esse avanço só foi possível por meio de uma regulação forte e atuante como tem sido o trabalho da nossa agência reguladora que tem acompanhado o cumprimento das metas da empresa e cobrado os investimentos planejados”, disse Andrade.

De acordo com o diretor-presidente da Águas de Manaus, Diego Dal Magro, a concessionária vai continuar expandindo e melhorando seus serviços de forma a acompanhar o crescimento vegetativo da capital, não minimizando esforços para atender as populações de áreas vulneráveis.

“As populações de áreas vulneráveis passaram a ter acesso à água tratada pela primeira vez nos últimos anos, por meio de ações de relacionamento e dos investimentos que realizamos. Nossas equipes trouxeram serviços de saneamento básico para essa parcela da população. E seguimos acompanhando o crescimento vegetativo da cidade, cumprindo nosso plano de investimentos. É um trabalho contínuo”, afirmou Dal Magro.

Tarifa 10

Como parte da política de atenção às áreas vulneráveis, a Prefeitura de Manaus, em parceria com a concessionária Águas de Manaus, lança nesta quarta-feira, 22/3, uma nova opção para o consumidor em situação de vulnerabilidade social. O projeto “Tarifa 10” estabelecerá a cobrança fixa de R$ 10, sem nenhuma cobrança adicional, para 28 mil famílias em situação de extrema pobreza, já contempladas pelo projeto “Tarifa Manauara”.

A criação do programa pioneiro no País conta com o trabalho conjunto da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município (Ageman) e a Unidade Gestora de Projetos Municipais de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário (UGPM-Água).