Manaus é apontada como a 21ª cidade mais violenta do mundo

Redação AM POST*

Manaus foi classificada como a 21ª cidade mais violenta do mundo, em levantamento realizado pela Organização Não Governamental (ONG) mexicana “Seguridad, Justicia y Paz, do México”. O estudo listou as 50 cidades com as maiores taxas de homicídios do planeta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre os municípios brasileiros, Manaus fica atrás somente de Mossoró (11ª) e Salvador, (19ª), ou seja, a cidade é a segunda capital mais violenta do Brasil, segundo o levantamento.

As cidades mexicanas de Colima (1ª) e Zamora (2ª) lideram a lista geral.

Outras cidades brasileiras, como Feira de Santana (22ª), Vitória da Conquista (26ª), Natal (28º), Fortaleza (31ª) e Recife (35ª) também aparecem na lista.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a ONG, a capital amazonense registrou uma taxa de homicídios, em 2022, de 50,6 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Ao todo, o levantamento aponta que foram 1.041 mortes violentas ao longo do ano.

Os números são idênticos aos disponibilizados pela SSP-AM, que ainda não se manifestou sobre o estudo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

*Com informações do G1