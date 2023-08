Manaus é destaque nacional com ações que enfatizam a redução de acidentes no trânsito

Manaus figura como uma das quatro capitais brasileiras que se destacam no ranking do Monitora Pnatrans (Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito), de acordo com o relatório anual de atividade de educação para o trânsito de 2022 que analisou os indicadores apresentados pela Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal Mobilidade Urbana (IMMU), que apresenta cinco resultados significativos.

A iniciativa, criada pelo Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), tem o objetivo de promover a visibilidade das ações realizadas pelos órgãos e entidades do país.

“O destaque de Manaus se dá no investimento que a prefeitura tem realizado para a redução de acidentes, melhoria na sinalização viária, ações na educação para o trânsito, e planejamento na engenharia de trânsito. É uma conquista coletiva, a prefeitura tem investido em políticas públicas que realmente fazem a diferença na vida das pessoas, e essas áreas são fundamentais para garantir que nosso trânsito seja não apenas eficiente, mas humano e seguro”, destaca Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

Ocupando a terceira posição no ranking nacional das capitais brasileiras, Manaus se destaca por cinco resultados. O primeiro e o segundo indicadores são focados nos cuidados com pedestres e ciclistas, enfatizando ações que promovem a segurança desses grupos.

O terceiro destaque é o trabalho realizado em parceria com o Poder Judiciário, por meio da Vara de Execuções de Medidas e Penas Alternativas (Vemepa), em que as ações de educação de trânsito são voltadas aos apenados da vara de crime de trânsito do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O quarto indicador ressalta a informatização do processo de notificação, um passo rumo à modernização e agilidade nos procedimentos de trânsito. Complementando, o quinto indicador trata da capacitação de profissionais em projetos do ponto de vista do “Visão Zero”, uma estratégia global para eliminar acidentes e fatalidades no trânsito.

Estes resultados colocam Manaus como um modelo a ser seguido no país, demonstrando compromisso e eficácia na implementação de políticas públicas voltadas à educação e à segurança no trânsito.

“O trabalho em conjunto com o Poder Judiciário, com a Sejusc, o Detran, Batalhão de Trânsito da PM, e a modernização dos processos e a capacitação constante dos nossos profissionais mostram que estamos no caminho certo. O prefeito David Almeida está comprometido com uma visão de trânsito que prioriza a vida e a segurança, e este reconhecimento valida nossos esforços”, enfatizou Martins.

A Prefeitura de Manaus tem mostrado que a colaboração entre os órgãos públicos e a inovação na gestão do prefeito David Almeida são elementos determinantes para alcançar metas significativas no panorama nacional de trânsito.