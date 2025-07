Manaus e Exército avançam na criação de instituto de pesquisa na Amazônia

Manaus – Em reunião realizada na primeira quinzena de julho de 2025, em Manaus (AM), representantes do Exército Brasileiro e da Prefeitura avançaram no diálogo sobre a criação de um instituto de pesquisa de ponta na Amazônia. A proposta, articulada há mais de uma década pelo general Juraci Ferreira Galdino, pretende transformar a região em polo de ciência, tecnologia e inovação com foco em áreas estratégicas como comunicações quânticas, biotecnologia e energia limpa.

Centro de pesquisa mira tecnologias de fronteira com sede em Manaus

O novo instituto, que poderá ter sua sede na capital amazonense, tem como objetivo desenvolver soluções em áreas consideradas críticas para o futuro do país, como inteligência artificial, transição energética e tecnologias quânticas.

PUBLICIDADE

De acordo com o Portal Simmmem, o general Galdino, comandante e reitor do Instituto Militar de Engenharia (IME), é o principal articulador da proposta. Ele acredita que a Amazônia tem todas as condições de se tornar protagonista na agenda global de inovação. “Estamos propondo para Manaus um foco em comunicações quânticas, transição energética e biotecnologias, temas que geram inovação e riqueza. A Amazônia pode e deve ser protagonista disso”, afirmou.

Parceria depende de mobilização institucional e sociedade civil

Apesar da ambição do projeto, o general deixou claro que o sucesso da iniciativa depende do engajamento de instituições locais, da sociedade civil e do poder público. “Temos o desejo, temos a vontade, mas não temos os meios. Precisamos da sociedade de mãos dadas conosco”, declarou Galdino durante o encontro.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), reforçou o apoio à proposta. “O general Galdino está desbravando esse projeto desde 2010. Não faltará articulação política, nem vontade da Prefeitura em transformar isso em realidade”, disse Célio Guedes, titular da Semad.

PUBLICIDADE

Amazônia poderá se tornar referência científica e descentralizar eixo Rio-SP

Um dos objetivos centrais do projeto é descentralizar a concentração de investimentos e pesquisa, hoje focados no eixo Rio-São Paulo, fortalecendo a soberania nacional com base no conhecimento produzido no território amazônico. O Exército pretende ampliar sua presença científica no Norte do país e gerar desenvolvimento sustentável aliado à segurança nacional.

“Estou esperançoso. Esperei 15 anos por esse sonho e acredito que agora ele vá se realizar mais rápido”, declarou Galdino.

PUBLICIDADE

Expectativa é de avanços técnicos nas próximas semanas

A reunião contou ainda com representantes do 4º Centro de Geoinformação do Exército e lideranças acadêmicas locais. Nas próximas semanas, estão previstos desdobramentos técnicos com foco no alinhamento institucional entre Exército, Prefeitura de Manaus e universidades da região.

Veja também: Desmatamento na Amazônia cresce 27% no 1º semestre, diz Inpe

PUBLICIDADE

Por: Mayara Leite – Estudante de Jornalismo do 5º semestre