Manaus é inserida no novo Mapa do Turismo Brasileiro

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Ministério do Turismo (MTur) divulgou, na última segunda-feira, 28/3, o novo Mapa do Turismo Brasileiro, instrumento que reúne municípios que adotam o setor como estratégia de desenvolvimento e identifica as necessidades de investimentos e de ações para a promoção de cada região turística do país. No Amazonas, 26 municípios estão registrados, incluindo Manaus. No total, 2.542 cidades distribuídas em 322 dessas regiões foram incluídas no mapa 2022.

Continua depois da Publicidade

O mapa está disponível no site www.mapa.turismo.gov.br , e de acordo com o Mtur, o objetivo é nortear a definição de políticas públicas, incluindo a destinação de recursos para obras de infraestrutura e oferta de cursos de qualificação profissional para o setor.

“Essa é mais uma importante conquista para Manaus, e conforme pedido do prefeito David Almeida, estamos trabalhando para inserir a capital amazonense no mercado mundial do turismo. Através do mapa, a cidade será beneficiada diretamente com ações e recursos do Ministério do Turismo, ampliando o desenvolvimento da atividade turística local”, destacou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Alonso Oliveira.

A diretora de Turismo Manauscult, Oreni Braga, explica que o Mapa do Turismo reúne municípios com real vocação turística ou que são impactados pelo setor de viagem, e destaca ainda, a importância da Prefeitura de Manaus, para que a capital fosse reconhecida pelo Mtur.

Continua depois da Publicidade

“É importante destacar que dentre os vários critérios que o ministério adota para que o município se credencie e seja contemplado no Mapa Turístico, um deles é criar uma secretaria ou órgão correlato que seja responsável pelo setor e que constitua seu Conselho Municipal de Turismo, colegiado que chancela as ações da Política Municipal de Turismo adotadas pela prefeitura” ressaltou Braga.

A diretora esclarece que a capital cumpriu com todos os critérios estabelecidos pelo ministério e, portanto, está apta a receber investimentos federais provenientes do órgão. Ela fala dos projetos futuros para a área.

Continua depois da Publicidade

“Manaus se prepara para um novo momento com a apresentação de projetos inovadores e significativos para o entretenimento do turista, como o Memorial Encontro das Águas – Parque Rosa Almeida, o Mirante da Ilha, Catamarã Turístico, além de segmentos como o turismo religioso, turismo esportivo, turismo de natureza nos parques naturais de Manaus, turismo de base comunitária e outros, os quais estimularão a permanência média do visitante na cidade, o que contribuirá diretamente na geração de emprego e renda para os manauaras” finalizou.

Atrelado aos projetos inovadores na área, a Prefeitura de Manaus vem trabalhando a contratação de consultoria especializada para a Elaboração do Plano Municipal de Turismo Sustentável de Manaus, o Plano Estratégico de Marketing, com a definição da “Marca Manaus” e o Termômetro do Turismo de Manaus, visando adotar uma Política Municipal de Turismo pautada em estudos e indicadores que possam nortear a tomada de decisão do gestor e do Conselho Municipal de Turismo.