Manaus emite alerta de saúde para quem vai à COP30 em Belém: vacinas precisam estar em dia

Covid-19 e sarampo estão entre as principais preocupações de saúde durante o evento global.

Por Natan AMPOST

12/09/2025 às 00:00

Notícias de Manaus – A Prefeitura de Manaus alerta as pessoas que vão à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30) para a importância da atualização vacinal para a prevenção da transmissão de doenças no evento, que será realizado em Belém (PA), em novembro. A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) orienta os usuários a comparecer em uma das mais de 170 salas de imunização da rede municipal para colocar os esquemas vacinais em dia.

A gerente de Imunização da Semsa, Isabel Hernandes, aponta que um número significativo de visitantes vindos de várias partes do mundo deverá circular na capital vizinha durante a COP 30, o que pode elevar o risco de transmissão de doenças infecciosas, como a Covid-19 e o sarampo.

“Atualizar as cadernetas de vacina é essencial para a proteção não só daqueles que vão à conferência, como da população em geral, levando em conta também o trânsito regular de pessoas entre o Amazonas e o Pará”, aponta a gerente.

Isabel enfatiza ainda a importância da vacinação dos trabalhadores que atuam em embarcações de turismo e transporte de passageiros entre os dois estados. “Esses profissionais vão ter papel relevante no evento, e precisam manter os esquemas das vacinas recomendadas em dia para assegurar a saúde deles e de seus passageiros”, afirma.

Os participantes da COP 30 e trabalhadores em trânsito no estado vizinho devem também completar as doses faltantes com antecedência em relação ao período de realização do evento, orienta Isabel. “O ideal é que essas pessoas busquem o atendimento na sala de vacina ao menos 14 dias antes de viajar, para assegurar a resposta do sistema imune”.

Imunizantes

As vacinas recomendadas para pessoas adultas, com idade de 25 a 59 anos, conforme Isabel, são as da hepatite B, febre amarela, difteria, tétano e tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola.

“Quem nunca recebeu, ou não recebeu todas as doses dessas vacinas, precisa iniciar ou completar o esquema vacinal para garantir proteção contra as doenças. Algumas delas requerem ainda reforços, como a da difteria e tétano, com doses a cada dez anos”, disse.

Pessoas que não tenham se vacinado contra a Covid-19, complementa Isabel, devem receber uma dose da vacina para reforçar a imunidade contra a doença, assim como integrantes dos grupos prioritários, que incluem pessoas com 60 anos ou mais; gestantes; puérperas; pessoas vivendo em instituições de longa permanência, e seus trabalhadores; ribeirinhos; quilombolas; indígenas; trabalhadores da saúde; pessoas imunocomprometidas; pessoas com deficiência permanente; pessoas com comorbidades; pessoas de 18 anos ou mais privadas de liberdade; trabalhadores dos Correios; adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas; funcionários do sistema prisional; e pessoas em situação de rua.

Os imunizantes do calendário nacional são ofertados de forma gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), e estão disponíveis em mais de 170 salas de vacina gerenciadas pela Semsa, distribuídas em todas as zonas da capital. No caso da Covid-19, a oferta é concentrada em 62 unidades de saúde da secretaria.

“Confira as listas de locais, endereços e horários de funcionamento no site www.manaus.am.gov.br/semsa/unidades/vacinacao, e compareça na unidade mais próxima levando documento oficial de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS, e cartão de vacina, se tiver”, indica Isabel.

