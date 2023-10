Manaus enfrenta grave problema com fumaça de queimadas e está entre as piores cidades do planeta com pior qualidade do ar

Notícias de Manaus– A cidade de Manaus amanheceu nesta quinta-feira (5) coberta por uma densa camada de fumaça, resultado das queimadas que atingem a região metropolitana e o Índice de Qualidade do Ar (IQA) registrado pelo World Air Quality Index, apontou que a qualidade do ar da capital amazonense está péssimo.

De acordo com o site, Manaus está entre as três piores do mundo, apresentando um IQA de 575. Essa classificação coloca a cidade atrás apenas de Saltillo, no México, com 885, e Mumbai, na Índia, com 577.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A fumaça que se espalhou sobre a cidade de Manaus provocou um aspecto de neblina e afeta gravemente a saúde da população. Segundo os especialistas do site World Air Quality Index, a exposição prolongada ao ar nesses níveis de poluição pode ter efeitos graves para a saúde, sendo recomendado evitar atividades ao ar livre.

O bairro mais afetado pela fumaça na cidade é o da Cachoeirinha, localizado na Zona Sul, que apresentou um IQA de 500. Em seguida, os bairros da Chapada, na Zona Centro-Sul, com IQA de 429, e do Crespo, também na Zona Sul, com IQA de 392, foram os mais afetados pelas condições adversas de qualidade do ar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As queimadas que atingem a região metropolitana de Manaus são resultado de diferentes fatores. Além das queimadas ilegais para a expansão agrícola, muitas delas promovidas por atividades ilegais como a criação de gado e a extração madeireira, o desmatamento também é um fator contribuinte significativo.

A destruição das áreas florestais na região para a abertura de áreas para pastagens e cultivos agrícolas, assim como a extração de madeira, tem levado a um aumento das queimadas. A prática ilegal do desmatamento provoca a perda de habitats naturais e acelera o processo de degradação ambiental na região.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A poluição do ar em níveis tão elevados como o registrado em Manaus apresenta riscos significativos para a saúde da população. A exposição prolongada a altas concentrações de material particulado presente na fumaça pode desencadear doenças respiratórias, cardiovasculares e até mesmo câncer de pulmão.

Além disso, crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas são especialmente vulneráveis aos efeitos nocivos da poluição do ar. A inalação de partículas finas, como aquelas encontradas em alta concentração na fumaça, pode agravar problemas respiratórios preexistentes e aumentar o risco de desenvolvimento de novas doenças.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja as reação dos internautas nas redes sociais:

Zona Sul de Manaus é a que tem a pior qualidade do ar Segundo lugar com pior qualidade do ar: zona Centro Sul de Manaus Manaus encoberta por fumaça novamente! Precisamos de combate aos incêndios urgente! pic.twitter.com/YLMkITFyc4 — RodrigoGuedesAm (@RodrigoGuedesam) October 5, 2023

23h26 em Manaus, a temperatura é de 30ºC ; muita fumaça em toda a cidade, o ar que se respira é de qualidade ruim. Para quem é o responsável em cortar as árvores da Efigenio Sales e autorizar uma lixeira às margens do Rio Tarumã-açu, é apenas coincidência. — Josué Neto (@JosueNeto) October 5, 2023

A fumaça em Manaus/AM está invadindo as casas, prédios, não há como respirar direito. A situação é de calamidade pública e parece que ninguém faz nada! A Floresta está pegando fogo e a fumaça invadiu a capital. pic.twitter.com/ra2tT8bJKH — Márvyn Boris (@MarvynAdv) October 5, 2023

23h em Manaus, no bairro Dom Pedro. cheiro insuportável de fumaça. se liga o ar condicionado é pior, o cheiro fica mais forte dentro de casa. certeza de que isso é só o “começo” (pq a natureza já deu sinais muito antes) pic.twitter.com/J2J0vCPU7V — filha da nereida (@anayrabenevides) October 5, 2023

A fumaça tá dentro do quarto. Manaus pedindo socorro 🥵😩😷 pic.twitter.com/RUU9J110zt — Neto (@eunetolopz) October 5, 2023

Redação AM POST*

*Com informações do Real Time1