Manaus enfrenta semana de calor intenso e baixa chance de chuva

Notícias de Manaus – A previsão do tempo para Manaus entre os dias 18 e 24 de agosto indica predominância de céu limpo e parcialmente nublado, com baixa probabilidade de chuva. As temperaturas variam entre 24°C e 37°C, e os índices de radiação ultravioleta permanecem elevados durante toda a semana, exigindo atenção redobrada à proteção solar.

A semana começa com mínima de 25°C e máxima de 33°C na segunda-feira (18), com sensação térmica chegando a 34°C. Terça-feira (19) terá céu limpo pela manhã e parcialmente nublado à tarde, e a sensação térmica poderá alcançar 37°C. Apenas quarta-feira (20) apresenta possibilidade de chuva leve, com mínima de 25°C e máxima de 36°C.

Nos demais dias, o céu permanecerá parcialmente nublado ou limpo, com temperaturas máximas variando entre 34°C e 37°C e umidade relativa do ar oscilando entre 36% e 47%. Os ventos permanecerão fracos durante a maior parte do período, exceto no domingo (24), quando poderão atingir 6 metros por segundo.