Manaus entra em estágio de Mobilização após alerta de chuvas intensas

A Prefeitura de Manaus, por meio do Centro de Cooperação da Cidade (CCC), informa que a capital está, nesta quarta-feira, 17/5, em estágio de Mobilização, devido às fortes chuvas, com possibilidade de inundação em alguns pontos. O devido estágio é o segundo nível em uma escala de cinco e significa que há riscos de ocorrências de alto impacto.

Nas últimas 12 horas foram registrados 62.7 milímetros de chuva, tendo a zona Leste como a área mais afetada no momento. Há possibilidade de nova mudança de estágio devido à chuva e/ou outros fatores.

Por meio da Central 199, foram registradas 13 ocorrências, sendo cinco de alagação. Equipes da Defesa Civil do Município estão nas ruas para atuar em pronta-resposta, sendo as áreas mais afetadas na zona Leste, segundo registros do órgão.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), núcleos de chuva ganham intensidade sobre a zona Oeste e se deslocam para a zona Sul.

A Prefeitura de Manaus informa ainda que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) monitora as situações de emergência pela cidade para identificar as causas dos alagamentos por todas as zonas da capital.

Nos principais pontos de alagamento das zonas Leste e Centro-Sul, o corpo técnico identificou que os bueiros estavam obstruídos por lixo, descartado de forma irregular nas ruas e avenidas e arrastado pelas águas da chuva.

As equipes do Distrito de Drenagem e Dragagem foram acionadas para atuar nos pontos mais críticos, onde deverão realizar, emergencialmente, a desobstrução das caixas coletoras de águas pluviais, para que escoam de forma correta, também contribuindo para evitar novos alagamentos.

Recomendações

– Siga sua rotina, mas fique atento;

– Acompanhe a previsão do tempo e suas atualizações;

– Mantenha-se informado, por meio dos meios de comunicação e canais oficiais da Prefeitura de Manaus;

– Se necessário, use os telefones de emergência 193 (Corpo de Bombeiros) e 199 (Defesa Civil).