Manaus entrar em alerta por aumento de casos de dengue

Notícias de Manaus– Nos últimos dias, Manaus tem enfrentado um aumento alarmante nos casos de dengue. Com mais de 520 casos registrados somente este ano, a cidade está em alerta. Diante desse cenário, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM) tem como principal objetivo orientar a população sobre as medidas de prevenção da doença.

A principal forma de prevenir a dengue, assim como outras arboviroses, como a chikungunya e a zika, é eliminar os criadouros do mosquito Aedes aegypti. A FVS-AM informa que 66% dos depósitos das larvas do mosquito poderiam ser eliminados com uma simples vistoria semanal.

Diversos recipientes encontrados em residências podem se tornar criadouros para o mosquito transmissor da dengue. Caixas d’águas, vasos de plantas, calhas de chuva e até mesmo o acúmulo de lixo em ambiente residencial ou profissional são os principais focos de proliferação do mosquito. Por essa razão, é essencial que os moradores realizem uma vistoria semanal em suas casas ou locais de trabalho.

Medidas para combater o mosquito Aedes aegypti

Além da eliminação dos criadouros, existem outras medidas que podem ser adotadas para combater o mosquito Aedes aegypti. O uso de telas em portas e janelas, o uso de repelentes e a utilização de inseticidas são exemplos de ações que ajudam a proteger as pessoas contra a picada do mosquito.

Importância da colaboração de toda a população

A prevenção da dengue depende da colaboração de cada indivíduo. É fundamental que todos estejam conscientes e engajados nessa luta. Ações simples, como não deixar recipientes com água parada, manter piscinas limpas e vedadas adequadamente, são de extrema importância para evitar a proliferação do mosquito.

Para evitar as arboviroses, a orientação é que a população aplique a estratégia dos 10 minutos de vistoria por semana de possíveis criadouros do mosquito para manter a casa, ambiente de trabalho e escola livre do mosquito. A inspeção é uma medida simples e pode ser implementada no cotidiano.

Além das ações individuais, o poder público também desempenha um papel importante na prevenção da dengue. É preciso que as autoridades invistam em campanhas de conscientização, realizem ações de combate aos focos do mosquito e fiscalizem locais propensos à proliferação do Aedes aegypti.

Diante do aumento dos casos de dengue em Manaus, é indispensável que a população esteja atenta e adote medidas de prevenção. A eliminação dos criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de outras ações simples, como o uso de repelentes e a manutenção de piscinas limpas e vedadas, são essenciais para evitar a propagação da doença. A mobilização de todos e o apoio das autoridades são fundamentais nessa luta contra a dengue. Lembre-se, a prevenção é a melhor forma de combate à doença.