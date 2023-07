Manaus fecha mês de junho com redução de 10% no número de homicídios

Em junho, as ações desenvolvidas pelas forças de Segurança e Salvamento resultaram em uma redução de 10% no número de homicídios em Manaus. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), os dados parciais indicam que o índice registrado neste período é o menor alcançado em relação aos mesmos meses dos últimos dois anos.

Diariamente, a SSP-AM de forma conjunta com as demais forças de Segurança e Salvamento, realiza reuniões com a força tarefa criada para monitorar os casos de homicídios. Os locais com registros desses crimes recebem policiamento reforçado, o que tem refletido em uma queda nos indicadores desde o ano passado.

O secretário da SSP-AM, General Carlos Alberto Mansur, destacou que a redução alcançada para o período é a menor registrada em relação aos últimos dois anos. Mansur destacou o empenho das forças envolvidas e ressaltou, que a SSP-AM seguirá empenhada para manter a população com mais segurança.

“Estamos reduzindo em cima de uma redução já existente. Tudo isso, graças ao empenho sempre integrado das nossas forças de Segurança e Salvamento. Vamos seguir trabalhando forte para buscar manter essa redução e assim, darmos mais sensação de segurança para a nossa população”, afirmou Mansur.

